«Jedes Wochenende lese ich Kondome zusammen»

«Jedes Wochenende finde ich eine riesige Sauerei vor», sagt Désirée Davatz gegenüber 20 Minuten. Die 37-Jährige aus Buchs SG geht jeweils am frühen Morgen mit ihrem Hund beim Giessenbach spazieren und trifft dort jedes Mal das gleiche Bild an: inen Abfallkübel, der aus seiner Halterung gerissen worden ist, der Inhalt ist über den ganzen Boden verstreut.

Kondome und Glasflaschen

Der Kübel befindet sich gegenüber dem Club Gate 7. «Ich glaube, immer wenn die Jugendlichen vom Ausgang heimgehen, reissen sie ihn los und leeren ihn aus», so Davatz. Das sorgt bei der Gastronomiefachfrau für Ärger: «Das tun sie doch einfach unüberlegt und aus lauter Blödsinn, und vielleicht sogar ein bisschen aus Trotz.»

Beim Club heisst es auf Anfrage: «Dass das unsere Gäste sind, kann ich mir nicht vorstellen.» Es seien eher die Gäste der Shisha-Bar nebenan, die immer Probleme machen würden. Diese fielen dann immer auf sie zurück.

Der Inhaber besagter Bar schiesst zurück: «Wir haben anständige Gäste.» Zudem würden seine Mitarbeiter regelmässig mit Rundgängen für Ordnung sorgen. Dass nun die Nachbarn nur seine Bar verantwortlich machten, findet er daneben. Dabei sei er doch um gute Nachbarschaft bemüht. «Wir würden uns freuen, wenn sich unsere Nachbarn mit ihren Anliegen persönlich bei uns melden würden», so der Inhaber.

Wenn Davatz den Kübel vorfindet, sammelt sie den Dreck – Kondome, Glasflaschen und jeglichen weiteren Abfall – jedes Mal wieder ein. Der Dreck störe sie, und sie habe auch Angst um ihren Hund, da er sich an den Glasscherben verletzen könnte. Dies sei beim Hund einer Bekannten passiert: Dem Tier sei eine Sehne am Fuss gerissen und er habe operiert werden müssen. «Zusammen mit meiner Mutter habe ich sogar schon einmal Schüfeli und Bäseli mitgenommen, um aufzuräumen», sagt die 37-Jährige. Nach getaner Arbeit stelle sie den Kübel jeweils wieder auf. Um ihn in die Halterung zu stecken, sei sie allerdings zu schwach.

«Vandalismus bei Abfallkübeln ist sehr ärgerlich»

Nachdem Davatz mehrmals ihrem Ärger auf Facebook Luft gemacht hatte, habe sich ein Mitarbeiter des Werkhofs Buchs bei ihr gemeldet. «Er bedankte sich herzlich für meine Mühe», erzählt sie. Danach habe man ihr erklärt, dass man den Kübel nicht noch fester fixieren könne, sonst könne man ihn nicht mehr leeren.

Den Behörden ist das Problem bekannt. Der Stadtschreiber Markus Kaufmann sagt: «Vandalismus kann man bedauerlicherweise nicht immer verhindern.» Leider komme es immer wieder zu solchen Vorfällen. Vor allem bei Abfallkübeln sei das ärgerlich. Werden solche Randalierer auf frischer Tat ertappt, kann das durchaus rechtliche Folgen haben: «Das kann eine Busse von bis zu 200 Franken nach sich ziehen», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Wenn dabei der Kübel noch beschädigt werde, könne der Werkhof zusätzlich eine Anzeige wegen Sachbeschädigung einreichen.

(lad)