«Ein Nachbar hat unsere Katzen gefressen»

Die Gerüchteküche auf Facebook brodelt: In Rebstein soll ein Katzenfresser umgehen. Mehrere Beiträge über vermisste Katzen, die inzwischen zum Teil wieder gelöscht wurden, wurden gepostet. In den Kommentaren kann man lesen: «So viele Katzen in so kurzer Zeit vermisst, ich kann nicht glauben, dass alle überfahren worden sind.»

Umfrage Sind Sie ein Katzenliebhaber? Ja, mein Büsi ist mein ein und alles.

Ja, ich mag Katzen.

Eher weniger.

Nein, ich mag keine Katzen.

Nein, ich habe eine Allergie.

Am Sonntag meldete sich zudem ein Leser-Reporter bei 20 Minuten: «Unsere Katze ist jetzt schon seit dem Ostersonntag weg, das ist nicht normal», sagte er. Der achtjährige Tim sei nicht die einzige Katze in seinem Wohnquartier, von der seit Tagen jede Spur fehle. Betroffen seien insgesamt acht Katzenbesitzer, die ihre Tiere vermissen.

«Das ist einfach nur komisch und verdächtig»

«Ich habe mit ganz vielen in meinen Quartier Kontakt, denen es gleich geht wie uns», so der 31-jährige Familienvater weiter. Der Verdacht über den Verbleib der Katzen falle auf einen Nachbarn: «Wir haben gehört, dass er herumschleicht und eine nach der anderen einsammeln geht.» Es könne sogar sein, dass er die Katzen mit einer Luftdruckpistole anschiesse, damit sie nicht flüchten können. Was der Beschuldigte mit den Tieren mache, ist nicht ganz klar. Der Mann glaubt: «Unsere Katzen wurden gefressen.» Es kursierten im Dorf entsprechende Gerüchte. Beweise für die Vorwürfe gibt es allerdings nicht.

Sorgen um ihre Katze macht sich auch eine weitere Betroffene im Quartier: «Seit Ostermontag ist Raccy weg», sagt die alleinstehende Frau. Sie ist sicher, dass ihre Katze verschleppt wurde: «Wenn sie unter ein Auto gekommen wäre, wäre sie sicherlich gefunden worden.» Die furchtbaren Gerüchte, die sich in der Gegend herumsprechen, lassen sie erschaudern. «Die Vorstellung, dass mein Raccy getötet wurde, bringt mich beinahe um den Verstand», sagt sie unter Tränen.

Leute warnen

Die beiden Betroffenen wollen, dass Katzenbesitzer im Gebiet gewarnt sind: «Wenn ich gewarnt gewesen wäre, dann hätte ich meinen Raccy niemals rausgelassen», so die Leidtragende. Der Familienvater meint sogar: «Den müsste man observieren.»

Bei der Kantonspolizei St. Gallen ist man über das Verschwinden der vielen Katzen informiert. «Rein rechtlich sind uns die Hände gebunden, denn im Moment liegt kein Straftatsbestand vor», sagt Sprecher Florian Schneider. Auch die Katzenfresser-Gerüchte seien der Polizei bekannt, doch es liege nichts Konkretes vor. «Die Polizei wird die Augen und Ohren offen halten», verspricht Schneider.

(lad)