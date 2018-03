Kind verliess den Coiffeur halb frisiert und weinend

Nicht jeder Salon ist bereit, Kindern die Haare zu schneiden. Grund dafür ist, dass manche Kinder sich mit Händen und Füssen dagegen wehren, wie Vertreter der Branche sagen.

Dass ein Coiffeurbesuch mit Kindern nicht immer reibungslos verläuft zeigt ein aktueller Fall aus Wil: Die 36-jährige Mirela Möckli ging am Samstag mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn spontan zu Rohner's Haute Coiffure. Der Kleine hat gemäss der Mutter Horror vor dem Haareschneiden und lässt sich erst nach mehreren Anläufen darauf ein. «Bisher ging es bei Rohner's aber immer problemlos über die Bühne», sagt sie.

Andere Kunden fühlten sich gestört

Am Samstag musste der Haarschnitt jedoch abgebrochen werden: Sohn Luis weinte und schrie anscheinend dermassen, dass die Coiffeuse nicht weitermachen wollte. Sehr zum Ärger der Mutter. Kurzerhand verliess Mirela Möckli das Geschäft mit ihrem nur halb frisierten Sohn: «Ich habe den Haarschnitt zuhause fertig gemacht», sagt Möckli.

«Ist auch eine Sicherheitsfrage»

Inhaber Roland Rohner hat Kenntnis vom Vorfall. Schon zu Anfang sei klar gewesen, dass Luis nicht wollte. «Wir haben der Mutter geraten, den Haarschnitt zu verschieben. Doch sie bestand darauf, wenigstens oben zu schneiden.» Als Luis immer lauter wurde, hätten andere Kunden reklamiert. «Wir haben Frau Möckli freundlich darauf hingewiesen, dass wir so nicht weitermachen können», so Rohner. Immerhin sei dies auch eine Sicherheitsfrage: «Wenn Kinder derart unruhig sind, könnten sie mit der Schere verletzt werden.» Man habe auch schon mit anderen eher schwierigen Kindern zu tun gehabt und bisher immer eine kinderfreundliche Lösung gefunden, so Rohner. Er wünsche sich, dass auch die Eltern Verantwortung übernehmen: «Wenn ein Kind partout nicht will, muss der Haarschnitt halt verschoben werden.»

«Der Kopf ist nun mal eine intime Stelle und natürlich haben viele Kinder Angst, dass es weh tun könnte», sagt Ulrike Menge von Hairstylist Pierre in St. Gallen. Coiffeurbesuche mit Kindern sind daher schwierig und können auch mal zu Tränen führen, wie die stellvertretende Geschäftsleiterin sagt. Sie rät Eltern zudem, ihre Kinder langsam an den Coiffeur zu gewöhnen. «Es muss ja nicht immer gleich ein voller Service sein. Erst mal kämmen oder Haarewaschen geht ja auch», so Menge, die selber Mutter ist. Der Coiffeur sei nun mal eine fremde Person und die Gewöhnung brauche Zeit. Während des Haareschneidens sei auch Ablenkung ein probates Mittel, die Kinder ruhig zu halten.

(tso)