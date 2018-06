«Mehrere Trischli-Gäste waren stark alkoholisiert»

Ein erschreckendes Video machte am Wochenende die Runde im Netz. Darauf ist zu sehen, wie ein Streit in der Parkgarage Burggraben eskaliert, wo sich der Ausgang des St. Galler Nachtclubs Trischli befindet. Mit einer Stange schlägt ein Türsteher auf mehrere Personen ein. «Es ist Blut geflossen», berichtet Mario L.*, der den Vorfall beobachtete. Eine Person wurde am Kopf verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Zu betrunken für die Befragung

Wie es überhaupt zur Massenschlägerei gekommen war, ist unklar. Die ausgerückte Polizei konnte sich vor Ort kein vollständiges Bild der Situation machen: «Eine Befragung war nicht möglich, weil mehrere Personen teils stark alkoholisiert waren», sagt Kapo-Sprecher Gian Andrea Rezzoli. Der Mann, der ins Spital gebracht wurde, soll dort sogar randaliert haben, sodass die Polizei erneut ausrücken musste.

Bei den beiden Türstehern, die in jener Nacht im Trischli Dienst hatten, fiel der Alkoholtest mit 0,0 Promille hingegen negativ aus, wie Rezzoli bestätigt. Die beiden Männer arbeiten im Auftrag einer Sicherheitsfirma für das Trischli.

Prügelte sich die Gruppe bereits im Club?

Etwas Licht ins Dunkel könnten die Aussagen einer Clubbesucherin bringen, die die Ereignisse gegenüber dem «Tagblatt» schildert. Demnach soll es am Freitagabend in der Lounge mehrere Auseinandersetzungen gegeben haben. Diverse Gäste hätten sich eine Prügelei geliefert, worauf das Personal eingegriffen habe. «Nach dem dritten Mal wurde die ganze Gruppe aus dem Club geschmissen», so die Frau. Vor dem Ausgang muss die Situation dann eskaliert sein.

Bestätigen kann Kapo-Sprecher Rezzoli diese Aussagen nicht: «Die Abklärungen laufen noch», sagt er. Man werde nun das vorhandene Videomaterial sichten und alle beteiligten Personen befragen. Die Ermittlungen würden ergeben, ob es sich um ein Offizialdelikt handelt, also eine Straftat, die die Justiz von Amtes wegen verfolgen muss. Andernfalls brauche es für weitere rechtliche Schritte eine Anzeige. «Eine solche ist bis Montagnachmittag nicht eingegangen», so Rezzoli.

«Sieht nach Notwehr aus»

Auch in der St.Galler Clubszene gab der Fall am Montag zu reden. «Dass eine Situation derart eskaliert, darf einem Profi natürlich nicht passieren», sagt ein langjähriger St.Galler Türsteher nach der Sichtung des Videos. Verurteilen mag er den Kollegen allerdings nicht: «Für mich sieht das nach Notwehr aus, denn scheinbar ist da eine ganze Personengruppe auf ihn losgegangen.» Ohnehin sei es extrem, was Türsteher den ganzen Abend über sich ergehen lassen müssten. «Es gibt Leute, oft betrunkene, die es nur darauf angelegt haben, dich in einen Streit zu verwickeln», so der Türsteher. «Wenn du da einen schlechten Tag erwischst, ist es passiert.»

Nachdem 20 Minuten wiederholt versucht hat mit den Verantwortlichen des Trischli Kontakt aufzunehmen, meldeten sich diese am Montag per Mail: «Wir nehmen zu diesem Fall zur Zeit keine Stellung.»

*Name der Redaktion bekannt

(viv)