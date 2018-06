Polizei schnappt mutmasslichen Täter

Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt in Gossau SG betreffend des Vorfalls vom Freitagmorgen. Ein 64-jähriger Mann verletzte in einem Einfamilienhaus eine 68-jährige Frau schwer und flüchtete danach. Brisant: Die involvierten Personen sind am Tatort nicht gemeldet und auch nicht verwandt mit dem dort wohnhaften Senior.

Der mutmassliche Täter konnte kurz nach 15 Uhr von der Kantonspolizei St. Gallen in Weite, einem Ort in der Gemeinde Wartau SG, festgenommen werden. Zuvor wurde eine interkantonale Grossfahndung ausgelöst. Der 64-Jährige war bislang in den Registraturen nicht als Beschuldigter bekannt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Die 68-jährige Frau befand sich laut der Polizei aufgrund eines Arbeitseinsatzes an der erwähnten Adresse. Dort ist sie mutmasslich vom 64-jährigen Mann angegriffen worden.

Wie es dem Opfer geht und was der Grund für die Tat ist, sehen Sie oben im Video.

Beziehungsdelikt in Gossau SG

(jeb)