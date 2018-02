Die «Deppenfalle» hat wieder zugeschnappt

«Unglaublich – schon wieder einer in der Deppenfalle», sagt ein Leser-Reporter am Montag gegenüber 20 Minuten. Der Mann war gerade auf dem Heimweg, als es er den festhängenden Lieferwagen sah. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fahrzeug vor oder in der Unterführung am Bahnhof Frauenfeld feststeckt.

Daniel Meili, Sprecher der Kantonspolizei bestätigt den Unfall: «Der Lenker wusste nicht, dass der Lieferwagen zu hoch ist und ist direkt in das Höhenbegrenzungsschild gefahren.» So habe er die Stange verbogen und sei nicht mehr weiter gekommen. «Das Tiefbauamt ist nun dabei die Stange wieder zu reparieren», so Meili am Montagabend zu 20 Minuten.



Eine Video-Homage an die Deppenfalle aus dem Jahr 2017. Video: BRK News/YouTube

