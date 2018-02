Schuhe nach Clubbesuch plötzlich pink gefärbt

«Es war eine böse Überraschung», sagt ein 19-jähriger kaufmännischer Angestellter aus St. Gallen. «Unsere Schuhe waren nach dem Besuch im Trischli pink.» Sie seien eine Gruppe von gut einem Dutzend Personen gewesen – bei mehreren seien die Schuhe nach dem Feiern am Freitag vor einer Woche pink gewesen. Das allein wäre nicht so schlimm, doch: «Die Farbe geht nicht mehr weg. Ich habe die Schuhe sogar in der Waschmaschine gewaschen», so der Besucher.

Bei einem Freund sei sogar das Fussgelenk verfärbt gewesen. Trotz mehrmaligem Duschen ging die Farbe nicht weg. Erst gut zehn Tage nach dem Clubbesuch sei das Pink endlich mehrheitlich verschwunden.

War das Konfetti schuld?

Doch woher stammt die Farbe? Beim Trischli kann man sich den Vorfall nicht erklären. «Wir vom Trischli Club haben keine Kenntnis von pinker Farbe und können uns dies auch nicht erklären. Unsere Böden sind gleich wie seit 10 Jahren», gibt Tobias Weber vom Trischli-Team auf Anfrage schriftlich bekannt. Dem Club sei nur die eine Beschwerde bekannt.

Laut dem Clubbesucher könnte die Farbe vom Clubkonfetti stammen. Anders könne er sich das nicht erklären. Die Freunde haben sich letzte Woche beim Trischli darüber beschwert, jedoch bislang keine Antwort erhalten. Das sei enttäuschend, schliesslich würden sie öfter dorthin gehen. «Eine Stellungsnahme wäre wünschenswert gewesen.» Und er weiss: «Letzten Dienstag war ein Freund an einer Studentenparty im Trischli. Seither sind auch seine Schuhe pink.»

(jeb)