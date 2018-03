Jede vierte Auslandbusse wird nicht bezahlt

«Es kann ja nicht sein, dass man eine Strafe einfach wegwirft, wenn man sie bekommt», ärgert sich Hartmut Reich. Der 47-Jährige fand kürzlich beim Spazierengehen eine Parkbusse über 40 Franken am Hafen in Romanshorn am Boden. Auf dem Zettel ist ein Thurgauer Nummernschild abgebildet. «Das ist sicher nicht der richtige Weg, einer Strafe zu entgehen», so Reich. Mittlerweile hat er die Busse bei der Stadt abgegeben.

Recht, sich zum Vorwurf zu äussern

Dass man durch das schlichte Wegwerfen einer Ordnungsbusse der Strafe nicht entgeht, ist klar – die Kantonspolizei Thurgau schickt in diesem Fall, nach 30 Tagen, eine Zahlungserinnerung an den Betroffenen: «Folgt auch dann keine Zahlung, wird ohne weitere Absprache eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Dies hat zusätzliche Verfahrensgebühren zur Folge», erklärt Mario Christen, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Gleiches auch in St. Gallen, auch hier gibt es nach 30 Tagen eine Mahnung. Nach dieser Frist wird das sogenannt «ordentliche Verfahren» eingeleitet – hier habe der Gebüsste das Recht, sich zum Vorwurf zu äussern, und erhalte dann in der Regel von der Staatsanwaltschaft einen Bussenbescheid, ausser es stellt sich im Verfahren heraus, dass der Vorwurf sich nicht erhärtet.

Oftmals würden die Betroffenen versuchen, über die Bussen zu diskutieren: «Gelegentlich glauben sie sogar über den Bussenbetrag verhandeln zu können oder versuchen ihr Handeln zu rechtfertigen», so Christen von der Kapo TG. Beides führe jedoch zu nichts – die Ordnungsbussenzentrale zieht generell keine Strafen zurück.

1500 Parkbussen bleiben unbezahlt

Probleme bekommen die Städte dann, wenn die Tempo- oder Parksünder aus dem Ausland kommen. In Liechtenstein bleiben so beispielsweise jährlich 1500 Bussen unbezahlt. «Man bekommt einfach oft keine Auskunft von den ausländischen Behörden», begründet Tina Beck, Sprecherin der Landespolizei, gegenüber dem «Liechtensteiner Vaterland». Bleiben Name und Adresse des ausländischen Fahrzeughalters unbekannt, tappt die Polizei im Dunkeln. Das Problem stelle sich nicht bei der Schweiz, in Österreich oder Deutschland, da sei die Halterabfrage kein Problem.

Auch in der Ostschweiz ist das Problem mit ausländischen Lenkern bekannt. «Bei den Ostblockstaaten, Griechenland, Portugal oder Grossbritannien gestaltet sich die Halterabfrage schwierig», erklärt Florian Schneider, Sprecher der Kapo St. Gallen. So werden in St. Gallen 25 Prozent der Bussen, die ins Ausland geschickt werden, nicht bezahlt. «Die Bussenbeträge werden aber in solchen Fällen nicht einfach abgeschrieben, sondern ausgeschrieben und bleiben so bis zum Inkasso oder dem Eintritt der Verjährung aktiv», so Schneider. Zu einer Verjährung kommt es nach drei beziehungsweise sieben Jahren. Auch im Kanton Thurgau werden die Bussenbeträge ausgeschrieben. «Briefe, die infolge Unzustellbarkeit in den Postrücklauf gelangen, führen zur direkten Anzeigeerstattung an die Staatsanwaltschaft. Diese Fälle werden im Anschluss ebenfalls ausgeschrieben», so Christen.

