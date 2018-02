«Wir sind vom Knall aufgewacht»

Der Autolenker war gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Ausserrhoden gegen fünf Uhr morgens in Richtung Herisau unterwegs, als er mit seinem Audi gegen eine Verkehrsinsel prallte. In der Folge geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte in eine Hausmauer an der Dorfstrasse. Die Bewohner hörten den Knall: «Natürlich sind wir aufgewacht», so ein Bewohner gegenüber 20 Minuten. Man habe draussen nachgeschaut und die Polizei avisiert: «Es kamen Ambulanz, Polizei und Feuerwehr.»

Der Lenker blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Die Verkehrsinsel wie auch die Hausmauer sind starkt beschädigt, schreibt die Kantonspolizei AR. Der 23-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen. Den Fahrausweis ist er bis auf weiteres los.

(tso)