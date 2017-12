Seit der Veröffentlichung seines RhB-Songs auf Youtube ist Urs Hugentobler, Zugbegleiter bei der Rhätischen Bahn (RhB), eine kleine Berühmtheit. Die Reaktionen auf den 20-Minuten-Artikel zu seinem Song waren gewaltig.

«Wenn das bei euch so lässig abgeht, komme ich doch dorthin zum Zugfahren. Das würde auf alle Fälle Spass machen», schreibt beispielsweise eine Leserin auf der Facebook-Seite. «Schade war er nicht bei uns im Zug», bedauert ein anderer.

«Der lustigste Kondukteur, den ich je erlebt habe»

Den RhB-Song singt Hugentobler im Video zusammen mit den beiden Musikern Delio Malär und Lorenz Schmidt. Doch sie sind nicht die Einzigen, die den sympathischen Zugbegleiter schon live in Aktion erleben durften. «Ich habe ihn auch schon im Zug ins Engadin erlebt und er hat alle Haltestellen singend angekündigt. Supertoll», schreibt eine Frau auf Facebook.

Jemand anderes meint: «Das ist der lustigste Kondukteur, den ich je erlebt habe.» «Ich hoffe, das macht sich für diesen Herren im Weihnachtsgeld bemerkbar» wünscht sich sogar ein weiterer.

Der Zugbegleiter hat sich offenbar in die Herzen der Schweizer gesungen. In einigen ruft er gar die musikalische Seite hervor: «Wir sollten mehr singen, auch im Zug», heisst es in einem der Kommentare. Auch die RhB ist stolz auf ihren Mitarbeiter und nutzte seine musikalische Seite in diesem Jahr für eine Sommerserie auf Facebook.

Private Rückmeldungen

Auch privat erhielt Hugentobler viele Rückmeldungen: «Mich erstaunt und erfreut es, wie viele sich positiv vom Song anstecken lassen haben», sagt der Zugbegleiter auf Anfrage. Sogar Freunde, von denen er lange nichts mehr gehört habe, hätten ihm Nachrichten geschickt.

Auch seine Fahrgäste hätten ihn darauf angesprochen: «Gleich an dem Tag, an dem der Artikel auf 20 Minuten veröffentlicht wurde, kam mir eine Frau auf der Rolltreppe am Bahnhof entgegen und erkannte mich», sagt Hugentobler. Im Zug selbst habe ihm ein Mann gar gratuliert und einen kleinen Batzen gegeben.

Ein Reim nach dem anderen

Hugentobler nimmt im Zug immer wieder kurze Videos auf, in denen er davon singt, warum er so gerne mit der RhB fährt. Zu den verschiedensten Situationen hat Hugentobler kleine Reime verfasst, wie die folgenden Videos zeigen:

Hier singt Hugentobler darüber, was man sehen kann, wenn man auf der Fahrt mit der RhB aus dem Fenster schaut.



In nächsten Video reimt Hugentobler, dass die Fahrt ab und zu über eine Brücke führt.



Video Nummer drei: Der Zugbegleiter singt, wo man im Zug viele Infos lesen kann.



Hier singt der 47-Jährige darüber, dass es in der RhB immer saubere Sitze gibt.



In diesem Video verweist Hugentobler auf die Landkarten auf den Tischen.



Im sechsten Video singt Hugentobler vom Albulatunnel, der sich auf der Strecke von St. Moritz nach Chur befindet.



Hier reimt der Zugbegleiter ein weiteres Mal über den Tunnel.



Passend für Hugentoblers letztes Video endet sein Reim hier auf das Wort Schluss.



