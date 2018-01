«Zuerst stand das Auto noch auf den Schienen»

«Ich fragte mich, wie sie da rein gekommen ist», sagt Leser-Reporterin Karin Wyler am Montag gegenüber 20 Minuten. Sie hielt am Montagmorgen um etwa 9.30 Uhr beim Bahnübergang bei der Industriestrasse in Rorschach, als sie sah, wie eine Autofahrerin mit ihrem Auto zwischen den Bahnschranken eingesperrt stand. Erst sei das Auto noch auf den Schienen gestanden. Danach sei die Frau ein Stück nach vorne neben die Geleise gefahren.

Umfrage Haben Sie auch schon ein Mal die Situation erlebt, dass ein Auto zwischen den Bahnschranken eingeklemmt war? Ja, das ist mir sogar selbst schon passiert.

Ja, das sehe ich immer wieder.

Ja, ein Mal.

Nein.

Weiss nicht.

Daraufhin hätten nacheinander zwei Züge in beiden Richtungen den Bahnübergang passiert. Als die Schranken wieder aufgingen, sei die Frau ein paar Meter weiter bis zum Parkplatz gefahren. «Da musste die Frau vor Schreck gleich wieder anhalten», so Wyler.

«Ich wäre sofort aus dem Auto herausgesprungen»

«Ich verstehe nicht, warum niemand geholfen hat und versucht hat, die Schranke zu öffnen», sagt die 50-Jährige. Sie sei auf der anderen Seite gewesen und habe nicht helfen können. «Ausserdem wusste ich nicht, ob überhaupt ein Zug kommt, vielleicht gibt es Sensoren, die dem Zug gemeldet hätten, dass ein Auto auf den Gleisen stand», mutmasst Wyler.

Die Frau im Auto sei die ganze Zeit einfach sitzen geblieben. «Ich wäre sofort aus dem Auto ausgestiegen und aus den Schranken herausgerannt», so die Sekretärin. Glücklicherweise sei alles gut gegangen. «Ich will mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der Zug das Auto auch nur gestreift hätte.»

Busse gleich wie bei Überfahren von Rotlicht

Die SBB hat Kenntnis vom Fall: «Die Abläufe sind bei solchen Vorkommnissen situativ», erklärt Oli Dischoe, Mediensprecher der SBB. In diesem Fall hatte der Lokführer jedoch keine automatische Meldung erhalten. Dies geschehe nur, wenn zum Beispiel ein Auto beim Überqueren der Gleise die Bahnschranken touchiere. Da das im konkreten Fall nicht passiert sei, sei der Zug gefahren.

Erst beim Vorbeifahren des Zuges wurde die Frau mit dem Auto bemerkt. «Das betreffende Lokpersonal meldete den Vorfall daraufhin, die Autofahrerin ist nach Öffnung der Barrieren für uns unerkannt weggefahren», so Dischoe weiter. Im Allgemeinen sei es enorm wichtig, sich bei Bahnübergängen ans Gesetz zu halten. Dischoe: «Die Barriere senkt sich früh genug, damit sich niemand mehr auf den Bahnübergang verirren kann.»

«Vom aktuellen Fall haben wir keine Kenntnis», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage. Passiere es jedoch, dass ein Auto zwischen den Bahnschranken gefangen ist, so würde der Fahrer auf jeden Fall gebüsst. «Die Busse beträgt dann 250 Franken, gleich viel wie beim Überfahren eines Rotlichts», so Krüsi.

Passiert immer wieder

Nicht zum ersten Mal ist ein Auto zwischen die Bahnschranken geraten. Im Juli vergangenen Jahres ereignete sich eine lebensgefährliche Situation an einem Bahnübergang in Interlaken.





(lad)