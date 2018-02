Über diesen Pelz regt sich ein ganzes Land auf

Ein Auftritt mit weitreichenden Folgen: Ende Januar an der Landtagseröffnung in Vaduz trug die Liechtensteiner Regierungsrätin Aurelia Frick einen braunen Pelzmantel. Wie das «Vaterland» schreibt, sorgte das für grosse Diskussionen im Land. Einige Leser hätten sich an die Zeitung gewandt und gefragt, ob der Pelz denn echt sei. Andere wiesen auf ihre Vorbildfunktion als Regierungsmitglied hin. Es gab auch Leserbriefe.

Bei der Organisation Tierschutz Schweiz (STS) geht man davon aus, dass es sich um einen echten Pelz handelt. «Bei diesem Pelz gehe ich aufgrund meiner Erfahrung und dem Styling der Dame aber davon aus, dass es sich zu 100 Prozent um einen echten Pelz handelt. Die Dame trägt eine Prada Tasche, eine Rolex Uhr, einen riesigen Brillanten am Finger und eine sehr teure Brosche. So jemand würde mit Sicherheit nicht mit einem Kunstpelz herumlaufen», sagt Geschäftsführerin Katja Polzin zum «Vaterland». Gegenüber der Zeitung wollte sich Frick nicht äussern, auch eine Anfrage von 20 Minuten wurde schriftlich abgelehnt, man wolle keine weiteren Aussagen dazu machen.

Auch Olympia-Abordnung trägt Pelz

Wie 20 Minuten erfahren hat, hat Fricks Pelzauftritt für einen regelrechten Skandal im Land gesorgt. Er war Gesprächsstoff an vielen Stammtischen. Sich so zu präsentieren, sei allgemein als total daneben und gespürlos aufgefasst worden. Das Thema habe derart hohe Wellen geschlagen, dass die Liechtensteiner Bevölkerung eine regelrechte Sensibilisierung durchlaufen hat.

Diese wirkt sich nun sogar auf das Liechtensteiner Olympiateam aus, das bereits am Montag in Richtung Pyeongchang aufgebrochen ist. Denn: Auch die offiziellen Jacken der Olympia-Abordnung haben einen Kragen aus Pelz. Beat Wachter, Geschäftsführer des Liechtenstein Olympic Committee, bestätigt gegenüber dem «Vaterland», dass es echter Pelz ist und ergänzt: «Das war aber alles andere als beabsichtigt – wir wollten keinen echten Pelz auf unseren Jacken.» Die Lieferung der Kleider sei äusserst kurzfristig erfolgt, sodass der echte Pelz zu spät aufgefallen sei. «Wir haben aber sofort Massnahmen eingeleitet.» Heisst konkret: Man nimmt den Kragen von der Jacke, der mit Knöpfen befestigt ist, einfach ab.

Ohne Pelz in Südkorea

Man wolle nun aber keinen grossen Aufstand machen, weil sich die Sportler nur auf ihre Disziplinen konzentrieren sollen. Klar ist aber: Der Pelzkragen muss in Zukunft von den betroffenen Athleten an Anlässen, bei denen sie Liechtenstein repräsentieren, abgenommen werden. So auch bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele.

Einen Kenner der Umstände lassen diese Erklärungsversuche kalt: «Billige Ausreden. Das mit dem Pelz hätte man einfach früher merken müssen.» Das Liechtenstein Olympic Committee suche nur Ausreden, weil der Pelz durch die Regierungsrätin dermassen in die Kritik geraten sei.





