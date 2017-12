10'000 Konstanzer pendeln in die Ostschweiz

Die Schweizer Einkaufstouristen fluten die Konstanzer Strassen vor allem um die Weihnachtszeit. Doch auch auf der Gegenseite zieht es täglich Tausende Pendler in die Ostschweiz. Die Anzahl der deutschen Grenzgänger nimmt seit fünf Jahren stetig zu. Aus der «Statistik für die Bodenseeregion» ist zu entnehmen, dass mittlerweile jeden Tag rund 20'000 Menschen aus der deutschen Bodenseeregion in die Schweiz fahren, um hier zu arbeiten.

Umfrage Würden Sie zum Arbeiten in ein anderes Land pendeln? Ja, solange ich dort mehr verdiene.

Ja, aber nur wenn ich direkt an der Grenze wohnen würde.

Nein, das ist mir viel zu stressig.

Weiss nicht.

Rund die Hälfte von ihnen kommt aus Konstanz. Im Vergleich zum Jahr 2015 ist diese Zahl um fünf Prozent gestiegen. Als beliebteste Arbeitsorte für die Konstanzer Pendler gelten die Kantone St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen sowie Zürich.

Weniger formelles Arbeitsklima

Der Direktor der IHK Thurgau, Peter Maag, glaubt die Gründe für die steigenden Pendlerzahlen zu kennen. «Der Kanton Thurgau ist mit dem Auto schnell erreichbar. Ausserdem herrscht in der Schweiz ein etwas weniger formelles Arbeitsklima», sagt er gegenüber dem «Südkurier». Hauptsächlich liege es allerdings an der Lohneffizienz.

In Baden-Württemberg verdient ein Arbeiter durchschnittlich rund 2700 Euro. In der Schweiz bekommt er für den gleichen Job meistens rund das Doppelte an Gehalt.

Blick auf Bruttolohn reicht nicht

Sonja Zeiger-Heizmann von der Handwerkskammer Konstanz sieht das anders. Ihr reiche der Blick auf den Schweizer Bruttolohn nicht, sagt sie gegenüber dem «Südkurier». «Es gibt einige Mehrkosten, mit denen ein deutscher Arbeitnehmer nicht rechnet und die den Nettolohn deutlich reduzieren», so Zeiger-Heizmann.

Auch Ulrich Hilser von der Stadt Konstanz glaubt nicht, dass das Geld der Hauptgrund für das Abwandern ist. «Der Gehaltsunterschied ist ein wichtiger Punkt, aber nur eine Seite der Medaille: Bei Urlaubsregelungen und Arbeitnehmerrechten gilt Deutschland als Vorbild», sagt er. Für ihn ist dafür etwas anderes entscheidend: «Die Schweiz bietet zum Teil Jobs, die hier bereits besetzt sind.»

(viv)