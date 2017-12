Darum darfst du über die Festtage alles essen

Umfrage Schauen Sie beim Weihnachtsessen auf die Linie? Sicher nicht! Kalorien sind mir über die Festtage wurst.

Leider tue ich das.

Ich esse von allem, einfach nicht zu viel.

Stellt mir jetzt keine Fragen, gleich wird Essen serviert.

Der Thurgauer Fitnessprofi Gregory Dzemaili plädiert in seinem Blog dafür, dass man auch an Weihnachten ein feines Essen geniessen soll, ohne an Kalorien zu denken. Solange man nicht als Fitnessmodel arbeite, sei schlemmen an Weihnachten kein Problem. In diesem Sinne: guten Appetit und frohe Festtage!

