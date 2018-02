15-Jähriger verübt bewaffneten Raubüberfall

Ein 15-Jähriger betrat am Samstagmorgen kurz nach 9.30 Uhr mit einem Messer bewaffnet den Blumenladen an der Wiesenstrasse und forderte von den anwesenden Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Als diese zurückwichen, nahm er aus der Kasse Bargeld in Höhe von rund 1500 Franken und flüchtete danach. Mehrere anwesende Personen nahmen die Verfolgung auf und verständigten gleichzeitig die Kantonspolizei St.Gallen. Den Verfolgern gelang es schliesslich den Jugendlichen anzuhalten, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Gleichzeitig traf eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen ein und konnte den mutmasslichen Täter festnehmen. Es handelt sich sich um einen in der Region wohnhaften, 15-jährigen irakischen Staatsangehörigen. In Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen werden nun strafrechtliche Massnahmen gegen ihn geprüft.

(viv)