3000 Blitzer-Bussen in nur einem Monat

«Von der hohen Anzahl an Tempoverstössen sind wir durchaus überrascht», sagt Walter Rügert, Pressesprecher des Bürgeramts Konstanz, am Mittwoch gegenüber 20 Minuten. Rund 3000 Bussen mussten vergangenen Dezember an Temposünder ausgestellt werden. Erwartet wurden lediglich um die 1500. Zum Vergleich: In der Stadt St. Gallen blitzten die fünf stationären Messanlagen im Dezember «nur» gerade 289 Mal. «Es muss dabei berücksichtigt werden, dass von den fünf Blitzern jeweils nur zwei in Betrieb sind», sagt Dionys Widmer, Sprecher der St. Galler Stadtpolizei. Zudem müssten für einen Vergleich auch das Verkehrsaufkommen und die Witterungsverhältnisse beachtet werden.

Umfrage Wurden Sie auch schon geblitzt? Ja, schon mehrmals leider.

Ja, ein Mal.

Nein, zum Glück noch nie.

Ich habe kein Auto.

Wie hoch der Anteil an Schweizern unter den Temposündern in Konstanz ist, lässt sich nicht genau festmachen: «Wir unterscheiden das in der Statistik nicht», sagt Rügert. Die Standorte der «rentabelsten» Blitzer deuten jedoch auf so einige Schweizer Temposünder hin: Auf dem ersten Platz liegt gemäss Statistik die Mainaustrasse, auf Platz zwei der Ortseingang Litzelstetten, beides beliebte Durchgangsstrassen für Schweizer Autofahrer. Die Mainaustrasse dürfte unter anderem wegen ihrer Verbindung zur Autofähre über den Bodensee an der Spitze stehen. Und in Litzelstetten gingen Schweizer Falschparkierer einem Anwohner dermassen auf die Nerven, dass er sie öffentlich zurechtstutzte. Der Blitzer an diesem Standort wurde kürzlich sogar durch Vandalen beschädigt, ist aber wieder in Betrieb.

Bussgeld-Konto nur für Schweizer

Hinzu kommen Schweizer Einkaufstouristen, die über Weihnachten wohl viele Strafzettel kassiert haben. Und dass die Bussgeldstelle der Stadt Konstanz eine Schweizer Bankverbindung hat, spricht für sich. Wie hoch die Einnahmen waren, liess sich am Mittwoch nicht in Erfahrung bringen. Die Stadt habe kein Interesse daran, mit den Blitzern möglichst hohe Einnahmen zu generieren, so Bürgeramtsleiterin Anja Risse. «Unser Ziel ist es, dass die Verkehrsregeln eingehalten werden», wird sie von der «Thurgauer Zeitung» zitiert.

Blitzer bringt in 50 Tagen eine Million Franken ein

Noch mehr Blitzer ab März

Ab März müssen die Lenker dann noch besser aufpassen. Auf der Neuen Rheinbrücke sollen neu wieder zwei Blitzer aufgebaut werden, ebenso folgt ein Kasten an der Reichenaustrasse. Vor allem auf der Neuen Rheinbrücke wurde bisher besonders häufig über zu schnelles Fahren geklagt. In der Vergangenheit wurden mit mobilen Messungen bereits dramatische Verstösse festgestellt: Viele Autos waren trotz 60er-Limite mit über 100 Stundenkilometern unterwegs.

(lad/tso)