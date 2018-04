46-Jähriger schrottet Tesla auf Julierpass

Ein 46-jähriger Autofahrer verunfallte am Donnerstagabend auf dem Julierpass mit einem Tesla. Der Mann befand sich auf der Hauptstrasse H3a von Bivio kommend in Richtung Silvaplana.

In der Nähe von La Veduta setzte der Fahrer zu einem Überholmanöver an, verlor aber in der darauf folgenden Rechtskurve die Kontrolle über das Elektroauto und kollidierte mit der Strassenböschung. Auf einem angrenzenden Kiesplatz kam das Auto schliesslich zum Stillstand.

Der Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen und konnte sich mithilfe einer Drittperson selbständig zur Kontrolle ins Spital Oberengadin in Samedan begeben.

Weil es sich beim Unfallauto um ein elektronisches Modell handelte, mussten die Rettungskräfte von einer erhöhten Brandgefahr ausgehen. «Wir boten deshalb die Strassenrettung Trais Lejs auf», sagte Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, gegenüber 20 Minuten.

Diese unterstützte mit dreizehn Einsatzkräften die Bergung und den Abtransport des Teslas. Besonders die Trennung des Stroms kann bei Unfällen mit Elektroautos zu Schwierigkeiten führen. Die Bergung verlief aber in diesem Fall laut Walser «absolut problemlos».

(fur)