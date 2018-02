63 Unfälle – Ostschweiz versank im Schneechaos

40 Unfälle im Kanton St. Gallen, 20 im Thurgau, und drei im Appenzellerland – und das an einem Tag: Von Montag- bis Dienstagmorgen waren die Ostschweizer Lenker schweizweit am stärksten von den schwierigen winterlichen Verhältnissen betroffen. Vor allem im Kanton St. Gallen sorgte der Schnee auf den Strassen für Chaos: Sieben Personen wurden leicht oder unbestimmt verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstagmorgen mitteilte. Auch im Kanton Thurgau mussten zwei Personen verletzt ins Spital gebracht werden.

Polizisten ziehen Autos auf dem Schnee

In Rapperswil-Jona kam eine 46-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und verursachte einen Frontalunfall. Die 60-jährige Lenkerin des anderen Autos wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Kurz vor Montagmittag kam eine Autofahrerin in Gais AR mit ihrem Fahrzeug auf der verschneiten Strasse ins Schleudern. Der Personenwagen geriet über die Gegenfahrbahn, prallte gegen ein Metallgeländer und anschliessend gegen eine Hauswand. Am Auto entstand Totalschaden.

Neben den diversen Karambolagen gab es auch in Sachen Unfallprävention vermehrt Arbeit für die Polizei: Einige Strassen in der Ostschweiz mussten wegen den heiklen Strassenverhältnissen gesperrt werden. In St. Gallen bewiesen die Polizisten auch Muskelkraft: «In mehreren Fällen wurden Fahrzeuge von Polizisten zur Seite geschoben oder aus dem Schnee gezogen», so Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen.

Plötzliche Schneeschauer

Den Grund für die grosse Anzahl der Unfälle kennt Metereologe Roger Perret von «Meteonews»: «Am Montagabend, genau während des Feierabendverkehrs, kam es in der Ostschweiz zu einem heftigen und vor allem unvorhergesehenen Schneeschauer.» Dadurch sei die Sicht auf den überfüllten Strassen äusserst schlecht gewesen. Am nächsten Morgen sei der Schneeschauer zwar weg gewesen, die Sicht habe sich jedoch nicht verbessert. «Es gab starken Nebel, der es den Autofahrern sicher nicht einfach gemacht hat. Des weiteren hatte es wegen der Minustemperaturen Glatteis auf den Strassen», so Perret.

In den nächsten Tagen werde es zwar keine Schneeschauer mehr geben, die Glatteisgefahr bleibe allerdings weiterhin bestehen. Im Thurgau komme es zusätzlich zu dichtem Nebel. «Es ist wichtig, dass sich die Autofahrer den Witterungen anpassen und vorsichtig fahren», sagt Perret. Die Temperaturen bewegen sich auch in den kommenden Tagen rund um den Nullpunkt.





(viv)