50-jährige Agave blüht erstmals – das ist ihr Ende

«Ich war sehr gespannt auf die Farbe der Blüten», sagt Ueli Kuhn aus Wil SG am Dienstag zu 20 Minuten. Vor rund 10 Tagen öffneten sich die ersten Knospen der Pflanze. «In hellgrün erschienen die Stempel, die speziellen Blüten vorne am Stempel sind strahlend gelb», so der 80-Jährige.

Umfrage Mögen Sie Pflanzen? Ja, sehr.

Ja, ein bisschen.

Eher weniger.

Nein, überhaupt nicht.

Agaven



Agaven werden manchmal als Jahrhundertpflanze bezeichnet, da bis zur Ausbildung eines Blütenstands oft mehrere Jahrzehnte vergehen können. Die Pflanze blüht nur eine einziges Mal in ihrem ganzen Leben und stirbt danach, weil sie die ganze Kraft für die Ausbildung ihres Blütenstand aufbringt.

Dass er diese Blüten überhaupt eines Tages zu sehen bekommen würde, damit hatte der Rentner zunächst gar nicht gerechnet. Denn Königs-Agaven blühen nur ein einziges Mal in ihrem Leben und sterben dann für immer ab (siehe Info-Box). Doch Anfang Juni diesen Jahres kam es dann zur grossen Freude: Die Blätter seiner Königs-Agave öffneten sich und sie bildete ihren Stängel – erstmals nach fünf Jahrzehnten.



Ueli Kuhn ist begeistert von den gelben Blüten seiner Agave. (Video: lad)

Ableger verschenken

Noch haben sich nicht alle Knospen geöffnet: «Da sind noch Hunderte, die noch geschlossen sind», sagt Kuhn und zeigt dabei stolz auf seine Pflanze. Er erwartet, dass diese in den nächsten Tagen nach und nach blühen. Allerdings fällt auf, dass die untersten Blüten bereits wieder verwelkt sind: «Die Dauer der einzelnen Blüten ist also sehr kurz», hält Kuhn fest. Spannend sei zudem, dass sich keine Insekten an den Blüten befinden. «Offenbar kennen sie den Duft nicht», sagt er. All diese Details dieses einmaligen Erlebnisses sind natürlich auch für den 80-Jährigen eine Überraschung.

Doch nicht nur er selbst ist seit Beginn der Blüte

begeisterter Beobachter: «Ich habe viele Besucher», so Kuhn. Von überall her würden die Interessierten kommen: «Erst am Montag noch war eine Familie aus Arbon hier.» Begeistert hätten alle Bilder geschossen und seien über die Grösse der Pflanze erstaut gewesen.

In rund zwei Wochen, so rechnet der Rentner, dürfte die ganze Pracht vorbei sein. Doch obwohl die Pflanze dann für immer absterben wird, gibt es Hoffnung: «Fachleute haben mir gesagt, dass sie Ableger haben wird», so Kuhn. Wie die aussehen werden, das wisse er nicht. Doch wenn irgendwie möglich, wolle er diese verschenken: «Dann wird vielleicht in 50 Jahren jemand Neues Freude haben.»

(lad)