«Wer bei uns landet, bleibt ein Geheimnis»

«Diese Woche ist unsere wichtigste Woche im Jahr», sagt Thomas Mary, CFO des Flughafens Altenrhein. Rund 400 Flugbewegungen würden in dieser Woche erwartet. Das generiere 10 bis 15 Prozent des Jahresumsatzes des Flughafens.

Umfrage Sind Sie auch ein Flieger-Fan? Ja, Flieger faszinieren mich sehr.

Ja, schon.

Eher weniger.

Nein.

Am Flughafen Altenrhein drängen sich die WEF-Jets

Hohe Tiere aus Politik und Wirtschaft

«Wer bei uns landet, wird nicht verraten», so Nina Oehler, Marketing und Product Manager bei der People's Air Group. Würden sie Namen verraten, würden diese Gäste nächstes Jahr wohl nicht mehr in Altenrhein landen. Vor Ort lässt sich jedoch erahnen, dass viele wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft landen, so sieht man beispielsweise ein Auto mit belgischer Diplomaten-Nummer wegfahren.

Donald Trump und seine Gefährten würden jedoch nicht hier in Altenrhein landen, so Mary. Bei den Sicherheitsvorkehrungen gebe es deshalb keine Anpassungen. «Gäste mit erhöhter Sicherheitsstufe landen alle in Zürich», sagt Mary weiter. Ausserdem sei die Landebahn für Trumps Air Force One zu kurz.

Platz ist begrenzt

Haben die Flieger ihre Gäste einmal abgeladen, bleiben sie entweder in Altenrhein parkiert, bis die Gäste nach dem WEF wieder abreisen, oder fliegen weiter und holen die Gäste dann Ende Woche wieder. Doch der Platz ist knapp: «Je nach Grösse der Flieger können hier zwischen 100 und 150 Flugzeuge parkiert bleiben», so Oehler. Der Rest müsse auf andere Flughäfen ausweichen.

Die eine oder andere lustige Geschichte erlebe man hier während den WEF-Tagen durchaus. So gab es letztes Jahr beispielsweise ein Funkspruch eines Piloten, weil sein Gast dringend ein paar Schuhe benötigte. «Diese mussten wir dann so schnell wie möglich organisieren», erzählt der Pressesprecher.

Während dieser Woche befinden sich nicht nur mehr Flieger in Altenrhein, sondern auch mehr Flieger-Fans. «Rund zwanzig sogenannte Plane-Spotter sieht man dann an den Zäunen», so Oehler.

(lad)