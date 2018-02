Am Steuer eingeschlafen und in Bach aufgewacht

Kurz nach 9 Uhr am Montagmorgen fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Auto auf der Autobahn A3 Richtung Sargans. Während eines Überholmanövers schlief er in seinem Auto ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Das Auto kam in der Folge kontinuierlich nach links und prallte in die Mittelleitplanke. Unmittelbar danach kam der 35-Jährige wieder zu sich und konnte sein Auto anschliessend auf dem Pannenstreifen anhalten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden am Auto beträgt rund 6000 Franken.

Ein weiterer Unfall infolge Übermüdung ereignete sich am Montagnachmittag auf der Umfahrungsstrasse Ebnat-Kappel. Ein 73-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto Richtung Wattwil, als er gemäss eigenen Aussagen am Steuer einschlief. In der Folge überquerte er mit seinem Auto die Gegenfahrbahn und fuhr ein angrenzendes Wiesenbord hinunter, wo das Auto anschliessend in einem Bach landete. Verletzt wurde niemand. Der 73-Jährige musste eine Blut- und Urinprobe sowie den Fahrrausweis abgeben. Neben der Kantonspolizei St.Gallen war auch die zuständige Feuerwehr vor Ort.

Turboschlaf einlegen

Die Kantonspolizei St.Gallen weist darauf hin, dass Fahrunfähigkeit nicht nur das Fahren unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss, sondern auch das Fahren unter Müdigkeit beinhaltet und eine grosse Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen kann. Neben einem Strafverfahren kann Übermüdung im Strassenverkehr auch den Entzug des Fahrausweises zur Folge haben.

Nach Angaben der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ist bei rund 10 bis 20 Prozent der Verkehrsunfälle Müdigkeit im Spiel. Bei Anzeichen von Schläfrigkeit während des Autofahrens empfiehlt die BFU anzuhalten und einen Turboschlaf von 15 Minuten einzulegen. Wichtiger aber ist genügend Schlaf im Vorfeld und bei Müdigkeit gänzlich auf das Führen eines Autos zu verzichten.

