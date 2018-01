Am Steuer eingeschlafen und in Mauer geprallt

Die Frau war am Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr auf der St. Gallerstrasse von Abtwil in Richtung Flawil unterwegs. Gemäss ihren eigenen Angaben nickte sie kurz vor der Einmündung in die Dammstrasse ein.

Darauf überquerte ihr Auto in einer leichten Linkskurve unkontrolliert die Fahrbahn und prallte ungebremst in eine Steinmauer. Die Frau konnte das Auto selbständig verlassen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Sie wurde unbestimmt verletzt. Ein Rettungsteam transportierte sie ins Spital.

Am Auto entstand Totalschaden im Betrag von rund 15‘000 Franken. Der Schaden an der Mauer wurde mit rund 10‘000 Franken beziffert.

