An Thurgauer Kreiseln scheiden sich die Geister

Der Thurgau ist nicht nur das Land der Äpfel, sondern auch der Kreisel. Ganze 110 stehen auf dem Kantonsgebiet. Kantonsingenieur Andy Heller kennt keinen Kanton, der dem Thurgau in Sachen Kreisverkehr etwas vormacht. Bereits 1990 standen im Kanton drei Kreisel, danach stieg die Zahl sprunghaft an, im Schnitt wurden jährlich sieben weitere Kreisel gebaut. «Der Thurgau war damals Vorreiter», sagt Heller. 2013 erreichte der Kanton Thurgau die magischen 100.

Abgeleht vom Stadtrat: Das Kreisel-Projekt mit einer blauen Frauen-Skulptur. (Bild: Facebook/Claudio Caprez) Abgeleht vom Stadtrat: Das Kreisel-Projekt mit einer blauen Frauen-Skulptur. (Bild: Facebook/Claudio Caprez) Kontroverse Kreisel-Kunst



Kreisel-Kunst kann auch auf Widerstand stossen. In Chur wurde jüngst ein Kunstwerk abgelehnt. Die «Alpenschauerin», eine blaue Frauenfigur mit runden Formen, fand bei Politik und Behörden wenig Begeisterung. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vu Chur wenn...» wurde über die Gründe spekuliert. Dabei wurden u.a. die weiblichen Formen als möglicher Grund angeführt.

Verkehrstechnisch bringen die Kreisel viele Vorteile, wie Heller sagt: Ruhigerer und besserer Verkehrsfluss, weniger Geschwindigkeitsübertretungen und weniger Unfälle. «Gemäss Untersuchungen nehmen die schweren Verkehrsunfälle bei neu eingeführten Kreiseln um rund zwei Drittel ab», erklärt Heller.

«Leute, die Kreisel nicht kapieren»

Doch sind die Kreisel auch schön anzuschauen? Auf vielen stehen Kunstwerke, die nicht allen gefallen: «Jener in Steckborn ist nach meinem Geschmack gar nicht schön anzuschauen», sagt Thomas Kappel. Allgemein sehe Kreiselkunst nicht selten grauenhaft aus, so der Betreiber der Seite Kreiselkunst.ch, wo Besucher für jedes Kunstwerk Punkte vergeben können. Bisher hat es kein Thurgauer Kreisel in die Top Ten geschafft.

Zumindest die Verkehrsfunktion der Kreisel sollte sich jedoch allen erschliessen. Kappel erlebt aber immer wieder das Gegenteil: «Viele Leute kapieren die Funktion eines Kreisels nicht und halten dann einfach an, bis keiner mehr im Kreisel ist. Erst dann fahren sie los», so der in Deutschland wohnhafte Programmierer.



«Die Leere halten nicht alle aus»

Andy Heller masst sich kein ästhetisches Urteil über die Kreisel-Kunst an. Wichtig sei die Verkehrssicherheit, so der Kantonsingenieur. Dazu gehöre, dass man den Kreisel von weitem erkenne und im Idealfall nicht hindurchsehe. Für die vielen Kunstwerke hat er aber eine Erklärung: «Kreisel sind eigentlich tote Orte, ein Nichts. Diese Leere halten viele nicht aus und wollen sie ausfüllen.» Oft seien es Gemeinden, die sich darin verwirklichen wollten. Vom Kanton erhalten sie dafür einen Zustupf, der gerade für die Bepflanzung reicht. Will eine Gemeinde mehr, muss sie dies selber berappen. Und dafür eine Bewilligung einholen.



(tso)