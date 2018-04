An der Grenze zur Schweiz bebt die Erde

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat in Österreich ein leichtes Erdbeben registriert. Das Epizentrum lag ungefähr 13 Kilometer nördlich von Montafon im Bundesland Vorarlberg.

Das Beben ereignete sich laut den Angaben der ETH Zürich in der Nacht auf Donnerstag gegen 4:30 Uhr. Als Magnitude gaben die Experten etwa 3,3 auf der Richterskala an. Die Bewegungen und Erschütterungen dürften in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke aber in der Regel nicht zu erwarten.

04:23 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 3.3 bei Dalaas A. Möglicherweise spürbar. Keine Schäden zu erwarten. https://t.co/m3VwLusM5O– Erdbebendienst (@seismoCH_D) 12. April 2018

Die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gab die Stärke des Bebens mit 3,0 an, wie die Nachrichtenagentur apa in der Nacht auf Donnerstag meldete.

(chk/sda)