Anwalt rät Bauern zu Vorsicht gegenüber Polizei

Worauf sollten Landwirte achten, wenn sie in einen Unfall verwickelt sind und mit Polizei und Justiz in Kontakt kommen? Rechtsanwalt Stephan Stulz rät seinen Klienten aus der Landwirtschaft, mit detaillierten Ausführungen der Polizei gegenüber zurückhaltend zu sein oder im Zweifelsfall besser ganz zu schweigen.

«Die meisten Polizisten und Untersuchungsbeamten haben wenig praktische Erfahrung mit der Landtechnik, da diese Geräte und Maschinen sowie das Verhalten komplex ist und von vielen Faktoren abhängt», sagte Stulz im Rahmen der Generalversammlung des Verbands für Landtechnik St. Gallen, Appenzell und Glarus, vergangenen Samstag über die auch das «St. Galler Tagblatt» berichtete.

Verhängnisvolle Details

Manchmal sei für die Polizei der Fall schon klar und der Landwirt schuldig. «Technische Details können für den Polizisten oder Untersuchungsbeamten unverständlich sein. Oft werden diese dann grob zusammengefasst, und dies nicht immer zum Vorteil des Beschuldigten», so Stulz, selber Bauernsohn und gelernter Landmaschinenmechaniker.

Einer seiner Klienten habe zum Beispiel auf die Frage des Polizisten, ob sein Anhänger auch schon früher ins Schlingern geriet, einfach mit «Ja» geantwortet, ohne zu fragen, was mit Schlingern genau gemeint ist. «Der befragende Polizist notierte die Antwort und leitete sie an die Staatsanwaltschaft weiter. Dem Landwirt wurde dies zum Verhängnis, denn eigentlich wollte er nur ausdrücken, dass ein beladener Anhänger aufgrund der Federung bei Unebenheiten wippt.»

Bedeutende Mehrarbeit

Zwar seien die ersten Patrouillen am Unfallort nicht unbedingt Spezialisten, sagt Florian Schneider, Sprecher der St. Galler Kantonspolizei. «Wir haben aber viele Polizisten mit landwirtschaftlichem Hintergrund in unseren Reihen, die wir nötigenfalls zu Rate ziehen.» Ansonsten würden externe Fachleute beigezogen.

Das Schweigen von in Unfälle verwickelten Landwirten bringt laut Schneider jedoch oft bedeutende Mehrarbeit mit sich. Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, bestätigt: «Dies kann beispielsweise dazu führen, dass Fahrzeuge oder ganze Fahrzeugkombinationen sichergestellt, technische Gutachten eingeholt, Spurenauswertungen durchgeführt und weitere Auskunftspersonen befragt werden müssen.»

Auch Schweigende können verurteilt werden

Laut Roman Dobler, Mediensprecher der St. Galler Staatsanwaltschaft, hat jeder Beschuldigte das Recht zu schweigen. Dass allfälliges fehlendes Wissen über Landmaschinen der Verfahrensleiter den Bauern zum Verhängnis werden kann, lässt auch Dobler nicht gelten: «Wir greifen in Fällen, die eine technische Expertise erfordern, auf Sachverständige aus der Landwirtschaft zurück», so der Mediensprecher.

Zwar erschwere das Schweigen eines Beschuldigten in manchen Fällen die Ermittlungen, aber die Staatsanwaltschaft könne sich mittels Sachverständigen, Spuren und Aussagen von Drittpersonen meist ein schlüssiges Bild machen. Allgemein gesagt sei Schweigen in keinem Verfahren zwingend von Vorteil für den Beschuldigten: «Es wurden auch Beschuldigte verurteilt, die durchs Band geschwiegen haben.» Dobler betont ausserdem, dass jeder Beschuldigte das Protokoll seiner Einvernahme zum Durchlesen erhält und dieses unterschreibt: «Missverständnisse und Unklarheiten können so ausgeräumt werden.»

(tso)