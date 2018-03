Ex-Elitesoldat bringt St.Galler an ihre Grenzen

Nach Spiegeln oder teuren Geräten sucht man im Fitnessstudio von Adam Cronk (37) vergebens. Dafür hat er auch nichts übrig: «Für grosse Egos und schwere Gewichte haben wir hier keinen Platz», sagt er im breitesten Aussie-Englisch. Adam ist Chef des schweizweit ersten F45 Fitness am Blumenbergplatz in St. Gallen. «Wir trainieren High-Intense. Wir pushen dich bis ans Limit, machen Pause, dann pushen wir wieder und so weiter. So wirst du am schnellsten fit», erklärt Cronk.

Der drahtige Australier hat ein bewegtes Leben hinter sich: Nach der Schulzeit meldete er sich bei der Royal Navy und durchlief eine Ausbildung zum Elitesoldat. In seiner 12-jährigen Karriere war er unter anderem Profitaucher, spezialisiert im Entschärfen von Minen, Mitglied verschiedener Antiterroreinheiten und als

Kader beteiligt an der Bekämpfung von Piraterie vor Somalia.

Adam war als Drill Instructor für die Fitness der Besatzung verantwortlich. Besonders auf See ein nicht ganz einfacher Job, wie er sagt. «Auf dem Schiff musst du improvisieren, du hast weder gross Ausrüstung noch Platz. Trotzdem musst du die Mannschaft fit halten und Abwechslung reinbringen.» Fitness sei übrigens nicht nur für Soldaten essentiell: «Wer fit ist, schafft vieles einfacher, auch Kopfarbeit.» Als Taucher habe er auf seinen Körperfettanteil achten müssen, um weniger Auftrieb zu haben und Erkrankungen vorzubeugen.

Adam arbeitete auch in Anti-Drogen und Anti-Schmuggel-Einheiten. «Man muss immer kühlen Kopf bewahren und auch menschlich sein. Auf einem Fischerboot haben wir mal mit der Besatzung Tee getrunken, nachdem wir zuvor ihr Schiff durchsucht hatten. Die Jungs waren cool.»

Adams Navy-Erfahrungen fliessen direkt in sein Fitness-Konzept ein: Die Übungen, etwa Strecksprung mit Liegestütze, Klappmesser-Situps, Kniebeugen und Rudern beanspruchen den ganzen Körper, brauchen aber weder viel Platz noch schweres Gerät. 27 Teilnehmer haben sich für die heutige Cardio-Session angemeldet. Eine Übung dauert 45 Sekunden, in der die Teilnehmer alles geben müssen. Danach haben sie einige Sekunden, um zur nächsten Übung zu wechseln. Und sich wieder ans Limit zu pushen.

Nicht breit, dafür definiert

Eine von Adams Lieblingsübungen ist der sogenannte «Ex-Boyfriend»: Ein Unterarmstütz kombiniert mit schnellen Schlägen gegen den Boden. «Die geht gehörig in den Rumpf», so eine Teilnehmerin. Derweil geht der Ex-Soldat im Saal auf und ab und spornt seine Leute an. «Ja, es kommen schon mal alte Erinnerungen aus der Navy-Zeit hoch», sagt er grinsend. Je nach Bedürfnis der Teilnehmer lasse er den Drill-Instructor mehr oder weniger weit raus. Dass er gut motivieren kann, darin sind sich die Teilnehmer einig.

Als die (für manche wohl endlosen) 45 Minuten zu Ende sind, gibt es allseits High-Fives. «Man hält nach jedem Training besser durch», sagt Mirco (27). «Bevor ich hier angefangen habe, hatte ich keine Kraft in den Armen. Jetzt sind sie stärker geworden», sagt die 26-Jährige Stephanie. «Man wird aber nicht unbedingt breiter, dafür definierter, und hat trotzdem mehr Power.»

Die Anmeldung für F45 läuft über eine App. Die täglich variierenden Workouts sind auf der Website ersichtlich. So gibt es neben Cardio- und Kraft auch andere Durchhalteübungen aus dem Militäralltag. «Das Training ist hart. Aber keine Angst, jeder kann mitmachen, egal wo er aktuell steht», sagt Adam. Für Einsteiger gibt es ein zweiwöchiges Probetraining.

