Auto brennt auf dem Weg zur Alp Quader total aus

Am Samstagmorgen ist in Breil/Brigels GR ein Auto in Brand geraten. Ein Paar befand sich auf dem Weg von Breil/Brigels in Richtung Alp Quader, als der Fahrer plötzlich Rauch aus dem Motorraum bemerkte.

Er hielt das Fahrzeug umgehend an und entfernte sich zusammen mit der Frau vom Brand. Die ausgerückte Feuerwehr konnte das inzwischen in Vollbrand stehende Auto rasch löschen. Trotzdem brannte das Fahrzeug vollständig aus.

(fur)