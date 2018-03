Auto prallt in Schranke und Zug und fährt davon

Kurz vor 3 Uhr war ein Lokführer mit seiner Zugskomposition von Kreuzlingen her in Richtung Weinfelden unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bemerkte er beim Bahnübergang «Heimenlachen» einen Kleinwagen, der

in eine Bahnschranke geprallt war und in der Folge im Bereich

der Geleise stand. Er leitete sofort eine Vollbremsung ein, trotzdem kam es zu einer leichten Streifkollision zwischen dem Auto und dem Triebwagen.

Nach der Kollision stiegen der Autofahrer und sein Beifahrer wieder ins Fahrzeug und fuhren in Richtung Kreuzlingen davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Beim Fahrzeug dürfte es sich um einen silberfarbenen VW Polo älteren Modells handeln, der nun im Heckbereich beschädigt ist.

An der Bahnschranke und dem Triebwagen entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Franken. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Der Autolenker oder Personen, die Angaben zum Unfall oder zum Auto machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter der Nummer 058 345 25 00 zu melden.

(lad)