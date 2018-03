Auto wird von Zug erfasst

Am Samstagabend kurz nach 22 Uhr fuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Auto vom öffentlichen Parkplatz beim Bahnhof Meistersrüte her auf den Bahnübergang beim Sammelplatz zu. Dort wollte er die Bahngeleise überqueren und in Richtung Gais abbiegen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Gleichzeitig fuhr ein Zug der Appenzellerbahnen von Gais her in Richtung Haltestelle Sammelplatz. Der Autolenker bemerkte den heranfahrenden Zug zu spät, weshalb es zu einer heftigen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Die vier Autoinsassen zogen sich leichte bis mittelschwere Verletzungen zu und wurden von einem Rettungsteam vom Spital Appenzell und von einem Rettungsteam aus St. Gallen geborgen. Die Zugführer und die Passagiere der Appenzellerbahnen blieben unverletzt. Zur Räumung der Unfallstelle musste nebst dem Abschleppdienst auch ein Kranwagen aufgeboten werden.

(20 Minuten)