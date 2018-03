Badestrand für Hunde gefordert

«Wer hätte Interesse an einem Hundestrand in Romanshorn?», fragt eine 48-jährige Hundehalterin in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Romanshorn, wenn». Weiter fragt sie, ob jemand einen geeigneten Platz wüsste. Das Echo ist sogleich positiv. «Finde die Idee gut» oder «super», heisst es etwa. Einen geeigneten Platz weiss jedoch niemand.

In Altnau gebe es seit Jahren einen offiziellen Badestrand für Hunde, schreibt die «Thurgauer Zeitung» am Donnerstag. So etwas Ähnliches wünsche man sich in Romanshorn.

Knacknuss Standort

Des Themas angenommen hat sich SVP-Stadträtin Melanie Zellweger. «In Romanshorn fehlt eine zugängliche Flachuferzone, wo man mit Hunden ins Wasser gehen kann», sagt Zellweger zu 20 Minuten. Zwar gebe es beim Seepark ein Flachufer, doch dort gelte Leinenpflicht. Zudem sei es in Romanshorn wegen des grossen Hafens an vielen Stellen nicht möglich, ungehindert ins Wasser zu gelangen. Auch würden regelmässig Fähren und Kursschiffe in den Hafen einfahren, was ein ungefährliches Schwimmen für Hunde verunmögliche. Die Stadträtin habe das Anliegen beim Kanton deponiert, der derzeit an der Uferplanung im Thurgau arbeite.

«Die grosse Herausforderung ist, einen geeigneten Platz zu finden», sagt Zellweger, die selber auch einen Hund haltet.

Das sieht auch die 48-jährige Hundebesitzerin, die den Aufruf auf Facebook gestartet hat, so. «Die grosse Knacknuss ist der Standort.» Positiv sei, dass von Seiten der Politik Unterstützung im Vorhaben da sei.

Mit Hund in der Badi

Die Romanshornerin hat Erfahrung im Thema Hunde und Schwimmen. Im Herbst 2016 organisierte sie den ersten Hunde-Badeplausch im Seebad Romanshorn. Am Anlass konnten Hunde und Halter in zwei Pools schwimmen und auch im See planschen gehen (siehe Bildstrecke oben). «Es war ein Benefizanlass für Therapiehunde», so die 48-Jährige.

(jeb)