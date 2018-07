Zirkusbär Napa geniesst die Bergwelt von Arosa

Arosa hat am Mittwoch seinen ersten Bären empfangen. Dieser musste zuvor in einer 28 Stunden langen Reise knapp 1500 Kilometer zurücklegen. Bär Napa wurde mit einer Bärenambulanz der Organisation Vier Pfoten transportiert, die auf Langstreckentransporte von Wildtieren spezialisiert ist. Spezielle Klima- und Belüftungsanlagen sorgten für angenehme Bedingungen. «Ergänzend wurde der Bär regelmässig gecheckt und erhielt jede Stunde eine Trinkpause», sagt Pascal Jenny, Kurdirektor von Arosa und Präsident der Stiftung Arosa Bären.

Ein langer Weg

Der Bär wurde bereits in einem Zoo geboren und später als Attraktion an den serbischen Zirkus Corona verkauft. «Dort wurde er über Jahre hinweg in einem kleinen, verrosteten Metallkäfig gehalten»,berichtete damals Carsten Hertwig, Bärenexperte bei Vier Pfoten und Vizepräsident der Stiftung Arosa Bären.

Aus Silva wurde Napa

Bis das behördliche Verfahren abgeschlossen wurde, war der 12-jährige Bär ab Oktober 2016 in einem serbischen Zoo untergebracht. «Umso erfreulicher ist es jetzt natürlich, dass alles geklappt hat, der Bär endlich Kontakt zu seinen Artgenossen erhält und er sich in der drei Hektar grossen Naturfläche des Bärenlandes frei bewegen kann», so Vier Pfoten in einem offiziellen Statement.

Nicht nur sein Lebensraum ändert sich, sondern auch sein Name.

Da der Bär, nachdem er aus der Käfighaltung gerettet worden war noch keinen Namen hatte, gaben ihm die Tierpfleger den provisorischen Namen Silva. Jetzt trägt er den Namen Napa.

Pascal Jenny bestätigt, dass sich der Bär gut eingelebt habe: «Er ist sehr neugierig und erkundet alles. Gleich nach der Ankunft hat er eine Tomate verspeist, das war für uns natürlich ein Highlight.»

Bär Napa wird vorerst der einzige Bewohner des neuen Bärenparks sein. Bis 2019 jedoch sollen noch vier weitere Artgenossen dazu kommen und gemeinsam mit ihm im neu erbauten Bärenland in Arosa leben.



(juu)