Bauer wird von eigenem Mistwagen überrollt

Der 68-Jährige war am Freitag kurz nach 17 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Motorkarren an der Büelstrasse in Wattwil SG unterwegs und wollte Mist austragen. Als er in die steil abfallende Wiese hinein fuhr, lies er den Mistzetter laufen.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, überschlug sich das Gefährt bei den Arbeiten plötzlich, wobei der Mann aus der Kabine geschleudert und überrollt wurde. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen. Nebst der Kantonspolizei St.Gallen stand auch die Feuerwehr Wattwil im Einsatz.

(viv)