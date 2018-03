Beizer erhält Drohungen wegen Cordon-bleu-Post

«Lösch diesen Post sofort», schallte es dem 32-jährigen Jeffrey Bischof am Telefon entgegen. «Wenn du den Post nicht löschst, siehst du, was passieren wird.» Diese Drohung erhielt der Restaurantbetreiber vergangenen Freitag. Auslöser war ein Facebook-Post mit einem Cordon bleu, wie FM1Today berichtet.

Umfrage Mögen Sie Cordon-bleu? Ja, das ist meine Leibspeise.

Ich mag lieber Chäshörnli.

Ja, hin und wieder.

Ich esse kein Fleisch.

Um für sein kürzlich in der Innenstadt eröffnetes Restaurant Chalet etwas Werbung zu machen, postete Bischof vor einigen Tagen obigen Post auf seinem Facebook-Profil. Bischof betreibt das Restaurant mit typisch schweizerischer Küche hobbymässig mit einem Kollegen.

«Anrufer schimpfte und fluchte»

Auf die gluschtige Werbung folgten nicht nur positive Reaktionen. Bischof erhielt wenig später mehrere Anrufe mit unterdrückter Nummer, wie er sagt. Als er schliesslich ranging, sei es zu den erwähnten Drohungen gekommen. «Erst dachte ich, es sei ein Freund, der mich auf den Arm nehmen will», wird der Beizer von FM1Today zitiert. Doch dem Anrufer war es anscheinend ernst. «Er schimpfte und fluchte mich am Telefon an und verlangte von mir, dass ich den Post sofort wieder lösche.» Bischof hielt aber an seinem Post fest.

Die Drohungen stammten nicht etwa von einem eifersüchtigen Nachbarn: Der Anrufer arbeite in einem mehrere Kilometer weit entfernten Kebabladen, wie Bischof gegenüber 20 Minuten angibt. Umso lächerlicher sei deshalb die Drohung. Mit den benachbarten Imbiss-Betreibern komme er bestens aus, so der 32-Jährige. Er verpflege sich dort sogar regelmässig.

Der Name des Kebabladens sei ihm bekannt, preisgeben will er ihn jedoch nicht. Der kritisiert Facebook-Eintrag von Bischof ist indes immer noch online. Von einer Strafanzeige sehe er ab, so Bischof – aber nur, solange der Anrufer Ruhe gibt.

(tso/20 Minuten)