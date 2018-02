Der Traum vom Luxus-Auto ist hiermit geplatzt

Anfang zwanzig und Besitzer eines Bentleys – dieser Traum ging für den 23-jährigen S.* kürzlich zu Ende. Demnächst wird das Luxusauto nämlich öffentlich versteigert. Grund: Gegen den ehemaligen Halter des Fahrzeugs läuft eine Pfändung. Um die Schulden abzuzahlen wird der silbergraue Wagen jetzt zu Geld gemacht.

Organisiert wird die Versteigerung vom Betreibungsamt Uznach, wie die «Südostschweiz» berichtet. In der Regel seien es Liegenschaften, die unter den Hammer kommen, teilt das Amt auf Anfrage mit. «Eine Fahrzeugversteigerung dieser Preisklasse ist neu für uns», so die stellvertretende Amtsleiterin. Der zwischen 130'000 und 160'000 Franken geschätzte Bentley Continental GTS mit 6-Liter-Motor unterliegt keinem Mindestgebot (siehe Bildstrecke).

Kein unbeschriebenes Blatt

Abgesehen von einigen Kratzern an den Felgen und Absplitterungen im Lack ist der Wagen relativ neu: 2015 wurde er erstmals in Verkehr gesetzt, der Zähler zeigt gerade mal 15'224 Kilometer. Die Innenausstattung aus Leder sei in tadellosem Zustand, heisst es in der Fahrzeugbeurteilung. Gemäss der Beurteilung hatte der Wagen schon mindestens einen Vorbesitzer und war bereits im Tessin eingelöst. Der Schuldner S. sei im Kanton Freiburg wohnhaft, die dortigen Behörden hätten für die Versteigerung um Hilfe gebeten, heisst es beim Betreibungsamt Uznach.

Gemäss Recherchen von 20 Minuten ist es nicht das erste Mal, dass S. in Zahlungsschwierigkeiten gerät. Gegen ihn liefen bereits offenbar mehrere Verfahren, in denen es jeweils um bis zu Zehntausende Franken ging. Auf seinen beiden Facebook-Profilen gibt sich S. trotz allem weltgewandt und erfolgreich. So gibt er an, die Eliteuni Oxford besucht zu haben. Und offenbar arbeitet er für eine internationale Marketingfirma. Diese hat aber weder einen Webauftritt, noch scheint sie im Handelsregister eingetragen zu sein.

Wie kam der Wagen nach Uznach?

Ob bereits früher Luxusgüter des Mannes mit Jahrgang 1994 versteigert werden mussten, bleibt ebenso unklar. Das Betreibungsamt Murten, wo die aktuelle Pfändung abgewickelt wird, teilt nur so viel mit: «Im vorliegenden Verfahren ist der Bentley das einzige Objekt, das versteigert wird.» Wie der Wagen vom Kanton Schwyz, wo er erstmals eingelöst wurde, ins Tessin und schliesslich nach Uznach kam, bleibt ein Rätsel: «Weitere Auskünfte erteilen wir aus Datenschutzgründen nicht», schreibt das Betreibungsamt weiter.

In der Schweiz versteigern Behörden immer wieder Autos, die aufgrund von Straf- oder Pfändungsverfahren ihren Haltern abgenommen wurden.

*Name der Redaktion bekannt

