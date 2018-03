Angetrunken zur Polizei gefahren

Am Donnerstag kurz nach 10 Uhr erschien der 33-Jährige auf dem Posten in Oberriet. Er war zu einer Befragung eingeladen worden. «Während der Befragung stellten die Polizisten der Kantonspolizei Atemalkohol fest», schrieb die St. Galler Kapo in einer Medienmitteilung am Freitag. Der Mann musste darauf eine Blut- und Urinprobe – und in der Folge den Führerausweis abgeben.

Der Mann ist nicht der Erste, der betrunken zur Polizei gefahren ist. Im April 2016 fuhr eine damals 61-jährige Frau mit 1,1 Promille intus zur Stadtpolizei St. Gallen. Sie wollte dort einen Unfall melden. Auch ihr wurde der Fahrausweis auf der Stelle abgenommen.

Über Parkbusse beschwert – Ausweis los

Im Januar 2016 wollte sich ein damals 40-jähriger Mann beim Polizeiposten Wil SG über eine Parkbusse beschweren. Hätte er doch diese kommentarlos hingenommen. Denn der Polizei fiel an jenem Samstagmorgen um 9 Uhr Alkoholgeruch auf, weshalb ein Test veranlasst wurde. Resultat: Der Mann hatte über eine Promille Alkohol im Blut. Darauf war er den Fahrausweis los.

(jeb)