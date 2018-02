Betrunkener Lenker unter Gerümpel eingeklemmt

Als die Polizisten der Landespolizei Liechtenstein am Freitagmittag in Triesen zu einem Unfall ausrückten, bot sich ihnen ein ungewöhnliches Bild: Das Auto lag umgekippt auf der Seite, und der betrunkene Fahrer steckte noch immer im Fussraum des Wagens.

Er befand sich – so die Mitteilung der Landespolizei – «unter diversen Gegenständen» und konnte unter Mithilfe der Polizei aus seiner «misslichen Lage» befreit werden. Der Mann war stark betrunken und nicht mehr fahrtüchtig, aber unverletzt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Am Fahrzeug sowie an der Stützmauer entstand Sachschaden.

Offenbar wollte er in Triesen in eine Seitenstrasse einbiegen. Dabei geriet sein Auto über den linken Strassenrand hinaus, wo es über die Stützmauer zur Seite kippte.

(bee/sda)