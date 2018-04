Plötzlich hagelt es positive Rezensionen für die Polizei

Wer die Kantonspolizei St. Gallen googelte, stiess auf Google-Rezensionen, bei denen die Polizei ziemlich schlecht wegkommt – zumindest war das bis am Dienstag so. Nachdem 20 Minuten am Mittwochmorgen darüber berichtete, stieg die Zahl der Rezensionen stetig an und die Bewertung ist bis 14 Uhr auf 3.9 gestiegen.

«Die Kapo SG macht einen super Job», heisst es in einem der neuen Beiträge, oder: «Liebe Kantonspolizei St. Gallen, lasst Euch nicht beirren und macht weiter euer Ding, ihr macht es gut.» In vielen Einträgen kann man lesen, wie sich die Personen bei der Polizei für ihre nicht immer einfache Arbeit und die ständige Verfügbarkeit bedanken: «Im Grossen und Ganzen ist doch jeder froh, wenn es im Notfall eine Ansprechstelle gibt. Die Leute machen einen schwierigen Job in einer schwierigen Zeit und das ausgezeichnet. Danke für die 24-Stunden-Dienstleistung.»

Gleich hinter der Feuerwehr

Die Polizei freut das: «Danke», sagt Sprecher Gian Andrea Rezzoli mit einem Lachen auf Anfrage von 20 Minuten. Die Polizei beobachte stets die Rückmeldungen auf allen Plattformen, es sei erfreulich, dass sie beim grössten Teil der Bevölkerung gut ankomme. Über die eingehenden Rezensionen werde man per Mail informiert.

Das Feedback im Allgemeinen sei natürlich immer zweigeteilt: «Die einen sind gegen uns und müssen ihren Unmut kundtun, die anderen sind für uns, so gibt es immer wieder einen Schlagabtausch», sagt Rezzoli. Verlässliche Resultate bezüglich der Beliebtheit würden jedoch lediglich Umfragen ergeben, die man immer wieder durchführe: «Dabei sind wir meist weit oben, gleich hinter der Feuerwehr platziert.»

(lad)