Mehrere Billettautomaten mit Kaugummi zugeklebt

Ärger bei Passagieren am Bahnhof Neukirch-Egnach. Wiederholt waren in letzter Zeit Schlitze der Billettautomaten mit Kaugummi zugeklebt worden, wie die «Thurgauer Zeitung» am Freitag schrieb. Blöd vor allem, weil Notenrückgeld nicht aus dem Automaten an die Kunden gelangen konnte. Wie viel Geld in den Automaten stecken blieb, will SBB-Mediensprecher Oli Dischoe nicht beziffern.

Umfrage Hatten Sie schon Probleme mit Billettautomaten. Nein, in der Regel nicht.

Ganz selten.

Immer wieder.

Kann mich nicht erinnern.

Ich benutze keine Billettautomaten.

Im Dorf erzählt man sich laut TZ, dass sich Schüler ein zusätzliches Taschengeld erarbeiten, indem sie stecken gebliebene Noten aus den Automaten fischen. «Über die Täterschaft möchten wir nicht spekulieren», betont Dischoe.

Weitere Fälle auf der Seelinie

Auch in Steinach SG, weniger als zehn Kilometer von Egnach TG entfernt, wurden kürzlich Automaten zugeklebt. Bei der Polizei vermutet man, dass die Automaten präpariert wurden, um später das hängengebliebene Rückgeld einzukassieren. Nachweise dafür gibt es noch nicht, da man erst seit kurzem Kenntnis davon hat und bis Freitag noch keine Anzeige diesbezüglich bei der Kantonspolizei St. Gallen eingegangen ist.

Auf wiederholte Nachfrage heisst es bei der SBB, dass auch Automaten in Arbon und Rorschach zugeklebt wurden.

Kameras installiert

Die SBB hat reagiert, nachdem sie Kenntnis der Vorfälle erhalten hatte. «Wir bringen wie üblich solche Fälle zur Anzeige.» Zudem habe man vor kurzem Überwachungskameras installiert. «In anderen Fällen brachte diese Massnahme bereits Erfolg; die Täterschaft konnte überführt werden.»

Dass Automaten zugeklebt werden, sei auch früher schon vorgekommen. «Allerdings ist die Zahl der Fälle verschwindend klein», so Dischoe.

Rückgeld telefonisch einfordern

Sollten Kunden mal an einen zugeklebten Automaten gelangen und kein Rückgeld erhalten, empfiehlt Dischoe, die Gratisnummer, die am Automaten angegeben ist, anzurufen. «Wir erstatten dann das Geld rasch und unbürokratisch.»

(jeb)