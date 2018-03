«Habe Zug verpasst, weil Idioten Schlitz zuklebten»

«Jetzt habe ich in Arbon den Zug verpasst, weil diese Idioten wieder den Schlitz für das Noten-Retourgeld verstopft haben!», nervt sich eine Frau auf Facebook. «Ich habe mit einer 50er-Note bezahlt, bekam jedoch nur 5.20 Fr. retour! Das ist jetzt schon das zweite Mal!» Sie empfiehlt deshalb, nur noch mit passendem Münz zu zahlen.

Umfrage Hatten Sie schon Probleme mit Billettautomaten? Nein, in der Regel nicht.

Ganz selten.

Immer wieder.

Kann mich nicht erinnern.

Ich benutze keine Billettautomaten.

Das Problem ist an der Seelinie zwischen Rorschach und Romanshorn bekannt. 20 Minuten und andere Medien berichteten im Februar darüber. Betroffene Kunden vermuten, dass jemand den Notenschlitz mit Kaugummi zuklebt und das Rückgeld später mit einer Pinzette oder ähnlichen Hilfsmitteln herausfischt.

Die betroffene Arboner Bahnkundin ist nicht die einzige. Andere schreiben, dass ihnen Ähnliches in Goldach, Rorschach oder Egnach wiederfahren sei. Der Kantonspolizei St. Gallen ist auch ein Fall in Steinach bekannt. Sie hat Ermittlungen aufgenommen, kann jedoch wegen der laufenden Untersuchung keine Auskunft geben.

Geld wird zurückerstattet

Auch der SBB ist das Problem bekannt. Sie hat mit der Installation von Kameras reagiert und Anzeige erstattet. Die Vorkomnisse seien für die Kunden sowie das Unternehmen ärgerlich.

Sollten Kunden mal an einen zugeklebten Automaten gelangen und kein Rückgeld erhalten, empfehlen die SBB, die am Automaten angegebene Gratisnummer anzurufen. Das Geld werde dann rasch und unbürokratisch zurückerstattet.

In den Kommentaren bestätigen das Kunden: «Das ist mir in Rorschach Hafen auch passiert. 30 Franken fehlen mir. Die SBB werden mir den Fehlbetrag in Gutscheinen zurückgeben», heisst es.

Über die mutmassliche Täterschaft ist nichts bekannt. Polizei und SBB halten sich bedeckt. In der «Thurgauer Zeitung» wurde Anfang Februar spekuliert, dass es sich um Schüler handle, die sich ein zusätzliches Taschengeld erarbeiten, indem sie stecken gebliebene Noten aus den Automaten fischen.

(jeb)