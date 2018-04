Blaufahrerin (22) fährt Jesus über den Haufen

Die 22-Jährige war am Dienstag gegen 1.30 Uhr mit ihrer 20-jährigen Beifahrerin aus Lütisburg in Richtung Bütschwil unterwegs, als sie mit dem Auto rechts von der Strasse abkam. Dort prallte das Auto erst in einen Randleitpfosten, danach in ein Wegkreuz und einen kleinen Nadelbaum.

Eine beweissichernde Atemalkoholprobe bei der 22-Jährigen ergab einen Wert von 0,75 mg/l, was 1,5 Promille entspricht. Ihr Fahrausweis wurde gesperrt, wie es die Kapo St.Gallen am Dienstag miteilte. Das Auto, an dem keine Kontrollschilder monitiert waren, erlitt Totalschaden in Höhe von rund 5000 Franken. Die Schäden an der Wiese, dem Randleitpfosten, dem Wegkreuz und der kleinen Tanne belaufen sich auf etwa 10‘000 Franken.

(20M)