Brand mit Schnee gelöscht

Am Freitag ging kurz nach vier Uhr auf der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, wonach in der Rüti oberhalb der Örtlichkeit Aeuja in Klosters ein Maiensäss brenne. Die rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Klosters mussten mit Motorschlitten und Pistenfahrzeugen zum Brandplatz transportiert werden. Dort trafen sie einen Stall in Vollbrand an.

Für die Feuerbekämpfung stand vor Ort kein Wasser zur Verfügung. «Es gibt zwar einen Bach in der Nähe, doch aufgrund der Lawinensituation war es nicht möglich, eine Leitung bis zum Bach zu legen», sagt Markus Walser, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden. Um die umliegenden Häuser zu schützen, wurde mit einem Pistenfahrzeug ein Schneewall zur Abgrenzung des Feuers errichtet.

Ein Helikopter der Rega bekämpfte währenddessen den Stallbrand mit Wasser aus dem Doggilochsee. «Doch plötzlich kam Wind auf und die Flüge mussten abgebrochen werden», sagt Walser.

Brand erstickt

Die Rega konnte nur wenige Flüge durchführen, so dass der Brand noch lange nicht gelöscht war. Also habe man den brennenden Stall von der Pistenmaschine mit Schnee überhäuft und den Brand so erstickt. «Dass man einen Brand so löscht, ist aussergewöhnlich», so Walser. Das Pistenfahrzeug habe man von Klosters unten mit nach oben genommen, denn in der Nähe des Brandplatzes befindet sich kein Skigebiet.

«Dank dem Pistenfahrzeug konnte ein Schneewall errichtet werden, und zwei Hütten neben dem Maiensäss konnten so erfolgreich geschützt werden», sagt Walser. Der Stall sei leider nicht mehr zu retten gewesen, obwohl der Brand gelöscht werden konnte.

Der Löscheinsatz wurde laufend durch einen Lawinenexperten der Gemeinde Klosters-Serneus überwacht. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Brandursache ab.

