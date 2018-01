Am Samstagabend gegen 18 Uhr mussten die Mieter eines Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen verlassen, weil ein Balkon im Hochparterre im Brand stand. Die rund 30 Bewohner wurden durch Dritte auf das Feuer aufmerksam gemacht, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Drei Personen wurden auf Rauchgasvergiftung untersucht, eine davon musste ins Spital.

Als Ursache des Feuers steht Brandstiftung im Vordergrund. Der mutmassliche Täter, ein 33-jähriger Italiener mit Wohnsitz im Kanton St.Gallen, wurde festgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls werden nun durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen abgeklärt. «Am Sonntag haben wir den Mann zum ersten Mal einvernommen. Er befindet sich momentan in Haft», so Kapo-Sprecher Florian Schneider. Auch das Kompetenzzentrum für Forensik ist in die Ermittlungen involviert. Der Sachschaden kann derzeit nicht genau abgeschätzt werden.

«Die Flammen waren meterhoch»

«Der Rauch war im ganzen Haus»

Die Bewohner des Hochhauses sind schockiert. Der 18-jährige Henoc Lutumba sah das Feuer als erster Anwohner. «Kollegen die gerade bei mir waren, haben mich angerufen und gesagt, dass es brenne, so der Wiler. Er habe vorerst gedacht, dass es sich um einen Schwerz handle. «Dann bin ich aber doch raus gegangen und habe die meterhohen Flammen gesehen.» Der 18-Jährige Lehrling holte dann sofort seine Mutter aus dem Gebäude und alarmierte die anderen Bewohner. So konnten alle rechtzeitig evakuiert werden.

«Der Brand war wahnsinnig schlimm», sagte eine weitere Bewohnerin. Der Rauch sei im ganzen Wohnhaus gewesen, sie habe kaum noch Luft bekommen. Sie stand unter Schock. «In dem Moment denkst du an nichts mehr, nur noch daran das Gebäude zu verlassen.» Sie sei sogar Barfuss nach draussen gerannt.

Mann flüchtete vom Balkon

Mehrere Anwohner sollen kurz vor dem Brand einen Streit zwischen dem Geschädigten und einer anderen männlichen Person mitbekommen haben. Die Kollegen von Henoc Lutumba wollten zudem einen Mann gesehen haben, der vom Balkon runtersprang und danach in Richtung Bahnhof flüchtete.



(viv/lad)