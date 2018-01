Martin Bürki mit Verdacht auf Herzinfarkt im Spital

Am Donnerstagabend ist Landesfähnrich (Vorsteher des Justiz-, Polizei- und Militärdepartements) Martin Bürki mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Spital eingewiesen worden.

Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, teilte die Innerrhoder Ratskanzlei am Freitag mit. Während Bürkis Abwesenheit wird Landeshauptmann Stefan Müller als offizieller Stellvertreter vorübergehend das Justiz-, Polizei- und Militärdepartement leiten.

Traurige Schlagzeilen



In der Ostschweiz sorgten gesundheitliche Probleme mit dem Herzen kürzlich mehrmals für traurige Schlagzeilen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der erste Staatsanwalt des Kantons St. Gallen am Donnerstagvormittag überraschend verstorben ist. Laut Medienberichten sei der Grund Herzversagen. Thomas Hansjakob wäre im Februar 62 Jahre alt geworden. Er hinterlässt eine Ehefrau und vier erwachsene Adoptivkinder.

Vor Weihnachten wurde zudem bekannt, dass sich der St. Galler Volkswirtschaftsdirektor Bruno Damann (CVP) über die Festtage einem kleineren Eingriff am Herzen unterzogen hat. Dies nachdem er Ende Oktober 2016 einen Herzinfarkt erlitten hatte.



(jeb/sda)