«Umgebung merkt nicht, wer Sozialhilfe bezieht»

Am Dienstag veröffentlichte das Bundesamt für Statistik BFS die Zahlen der Sozialhilfebezüger in der Schweiz für das Jahr 2016. Innerhalb des Kantons liegt die Stadt St. Gallen mit 3337 unterstützten Personen oder einer Prozentzahl von 4,4 an der Spitze, knapp dahinter liegt Rorschach mit 4,3 %.

Abschiebe-Trend

Bezüglich Sozialhilfebezüger sind diese beiden Gemeinden schon 2015 aneinandergeraten. Damals soll der Rorschacher Stadtpräsident Thomas Müller eine Sozialhilfebezügerin persönlich daran gehindert haben, sich bei der Gemeinde anzumelden und sie in die Stadt St. Gallen abgeschoben haben.

Darüber zeigte man sich dort gar nicht erfreut: «Das Verhalten von Stadtpräsident Thomas Müller ist nicht akzeptabel», sagte Peter Hartmann, Fraktionspräsident der SP St.Gallen, gegenüber 20 Minuten. Den Abschiebe-Trend bestätigte Thomas Knill, Experte beim Fachbereich Soziale Arbeit an der Fachhochschule St. Gallen.

Wohnungen werden zimmerweise vermietet

Dieser Trend beruhe jedoch auf Gegenseitigkeit. «Auch wir haben in den letzten Jahren vielen Sozialhilfebezüger von anderen Gemeinden bekommen, dies aus St. Gallen selbst, aber auch aus dem Rheintal oder dem Kanton Thurgau», so Müller am Dienstag gegenüber 20 Minuten. Doch darin liege nicht das Hauptproblem der hohen Quote in Rorschach. «Wir haben eine hohe Zahl an nicht sanierten Altbauwohnungen mit tiefen Mieten. Genau in solche Wohnungen kommen Sozialhilfebezüger», so der Stadtpräsident weiter.

Ausserdem würden viele Wohnungen zimmerweise vermietet, damit die Vermieter mehr verdienen könnten. «Das sehen wir natürlich gar nicht gerne», so Müller. Daran müsse die Gemeinde arbeiten: «Wir müssen unsere Wohnungssubstanz verbessern.»

Bezüger suchen die Anonymität

Der zweite Grund, warum besonders viele Sozialhilfeempfänger in der Gemeinde wohnen ist laut Müller auch die Anonymität: «Im Gegensatz zu einer Landgemeinde merkt die Umgebung in einer Zentrumsgemeinde nicht, wer genau Sozialhilfeempfänger ist.» Die Anonymität gibt auch der Stadtpräsident von Arbon, Andreas Balg, als Grund für die hohe Prozentzahl in seiner Gemeinde an. Arbon ist nämlich mit 4,3 % an der Spitze der Statistik im Kanton Thurgau. «Im städtischen Umfeld werden Sozialhilfebeziehende weniger mit Vorurteilen und Schuldzuweisungen belastet, weshalb sie die Anonymität der Stadt suchen», so Balg.

Ganz anders sehen die Zahlen in der Ostschweiz bei den Gemeinden Mörschwil SG und Hauptwil-Gottshaus TG aus. Das sind die beiden Gemeinden mit den kleinsten Prozentzahlen in der Statistik der beiden Ostschweizer Kantone. Mörschwil hat gerademal 0,2 % Sozialhilfeempfänger, Hauptwil-Gottshaus hat 0,3 %.

(lad)