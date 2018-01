Das war einmal eine Küche

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung schreibt, ging am Sonntagnachmittag kurz vor 17.45 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale eine Meldung über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Kirchberg ein. Die Küche eines Hauses an der Gähwilerstrasse brannte lichterloh.

Haus nicht mehr bewohnbar

Die zuständige Feuerwehr rückte mit rund 20 Angehörigen aus. Als sie beim Einfamilienhaus eintraf, konnte die Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung sowie offene Flammen im Erdgeschoss ausmachen. Sie konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Der durch den Rauch und das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere 100'000 Franken. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Ursache des Brandes ist zurzeit noch nicht bekannt. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen wurde mit der Brandursachenermittlung beauftragt.

(lad)