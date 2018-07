Der «Gnadenhof» ist eine 1-Zimmer-Wohnung

«Euch gefällt unser Tierschutzverein und ihr möchtet gerne etwas dazu beitragen? Dann werdet doch Mitglied, Gönner oder Spender und helft uns dabei, Tieren zu helfen», so heisst es im Facebook-Eintrag des Vereins Heart Hof aus Rorschach. Dazu werden Bilder von Tieren in idyllischer Umgebung gepostet, die den Eindruck erwecken, hier würden auf einem Hof Tiere aus prekären Verhältnissen gerettet.

Ein Augenschein vor Ort macht klar: Hinter dem Tierschutzverein steckt eine 26-jährige Ostschweizerin, die aus ihrer kleinen 1-Zimmer-Wohnung in Rorschach SG einen Hundehandel betreibt. Bis zu drei Hunde leben hier, dazu seit ein paar Wochen eine flugunfähige Krähe in einem Terrarium.

Kritik von VgT

Die Frau räumt gegenüber 20 Minuten ein, dass die Verhältnisse nicht eben optimal seien. Tatsächlich hat sie bis vor einiger Zeit im Aargau einen Hof betrieben, diesen aber räumen müssen, nachdem es heftige Kritik von Tierschützern gehagelt hatte. Der Hof sei verwahrlost, so das Urteil des Vereins gegen Tierfabriken (VgT), die Tierhaltung alles andere als tiergerecht.

Den Zusatz «Hof» im Namen hat die Frau beibehalten. Aus dem Gehöft ist jedoch eine zirka zehn Quadratmeter kleine Wohnung geworden. Sie importiert ihre Hunde aus Bulgarien, um diese dann in der Schweiz zu vermitteln. «Diese habe ich im Schnitt zwei bis vier Wochen bei mir», so die 26-Jährige zu 20 Minuten. Danach verkaufe sie die Tiere für 500 Franken weiter. Eine Bewilligung für Hundehandel kann die 26-Jährige nicht vorlegen. Auch sind die Hunde bei der Vermittlung nicht jedesmal kastriert, wie die Frau einräumt.

«Von einer Hölle in die andere»

«Für mich klingt das alles andere als seriös», sagt die Ostschweizer Tierrechtlerin Edith Zellweger. Tiervermittlungen über Social Media Plattformen verurteile sie generell. Zudem müssten Hunde, die vom Ausland importiert würden, vorher kastriert sein und dann bei Amicus, der Datenbank für Hunde, registriert werden. Ansonsten zeige dies, dass der Verein keine Verantwortung übernehme: «Die meisten importierten Hunde landen somit von der einen Hölle in der anderen», sagt sie.

Von den St. Galler Behörden blieb die 26-Jährige bisher unbehelligt. «Bei uns gehen regelmässig Meldungen ein, dass an einem Ort mit der Tierhaltung etwas nicht stimme», sagt der stellvertretende Kantonstierarzt des St. Galler Amts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AVSV) Stefan Siegmann. In der Folge würden Kontrollen vor Ort durchgeführt. Was das Raumangebot in für Haustiere in Wohnungen betrifft, gibt es laut Siegmann keine exakten Vorgaben: «Grundlegend ist einfach zu beachten, ob der Vermieter überhaupt Tierhaltung gestattet.»

Tieren zu helfen, das sei ihr Antrieb, versichert die 26-Jährige. Sie hoffe, bald einen neuen Hof zu finden, wo sie ihnen besseres Zuhause bieten könne. «Manchmal brauchen auch die Menschen Hilfe, die es gut mit Tieren meinen», sagt Tierrechtlerin Edith Zellweger von der Zellweger Animal Foundation.

(20 Minuten)