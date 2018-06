«Sorry für die Furzidee. Wir waren betrunken»

«Als der erste Mitarbeiter am Mittwochmorgen ins Depot kam, lag der Helm samt einer Kiste Bier vor der Tür», sagt Kommandant Tom Widmer am Donnerstag zu 20 Minuten. Die Freude darüber ist gross bei der Feuerwehr Wil SG: «Besonders freut es natürlich das Mitglied, dem der Helm gehört.»

Eine «Furzidee»

Gestohlen wurde er während eines Einsatzes der Feuerwehr am vergangenen Freitag nach dem Fussball-Match. Bereits dort vermutete die Feuerwehr einen Lausbubenstreich, was sich nun am Mittwoch bestätigte: «Es lag noch ein Entschuldigungsbrief dabei», so Widmer. Darin hätten sich die Diebe entschuldigt. Sie seien betrunken gewesen und hoffen, dass die Feuerwehr ihnen diese «Furzidee» verzeihen würde. Darunter die Unterschrift: Die Lausbuben.

Für die Feuerwehr sei die Sache somit erledigt: «Wir freuen uns, dass die Berichterstattung uns geholfen hat», so der Kommandant. Und das Bier wird der Feuerwehr sicherlich schmecken.

(lad)