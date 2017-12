«Zu viele Rabatte überfordern die Kunden»

«Mit dem vielen Schnee ist der Ausblick auf die kommende Wintersaison sehr positiv», sagt Jürg Schustereit, Leiter Marketing der Bergbahnen Wildhaus. Ihm stimmen auch die weiteren Bergbahnen der Ostschweiz zu. «Wir haben genügend Schnee, alle Bahnen und Pisten inklusive Talabfahrt Schwende sind geöffnet», so Mario Koller, Geschäftsführer des Skigebiets Ebenalp-Horn.

Silvester-Highlight und Abendskifahren

Die Skiregionen locken auch diese Saison mit verschiedenen Attraktionen. Zu einem Silvester-Highlight lädt beispielsweise das Skigebiet Ebenalp-Horn ein: Musikalisch begleitet vom Echo vom Schwendetal, können die Gäste ein gemütliches Abendessen geniessen und anschliessend auf dem Berg übernachten.

«Unsere Skischulen haben über die Festtage immer geöffnet», so Mario Koller. Und auch das Nachtskifahren biete die Skiregion erneut an. Koller: «Jeweils am Dienstag und Freitag am Skilift Horn.»



Die Angebote des Skigebiets Ebenalp-Horn. (Video: Skigebiet Ebenalp-Horn)

Nacht-Events sehr beliebt

Am Flumserberg finden vor allem um die Festtage attraktive Nacht-Events statt. Am 26. Dezember organisiert die Skiregion zum ersten Mal den NightFight – einen Nachtparallelslalom für jedermann. «Wir erwarten sehr viele Zuschauer», so Katja Rupf, Marketingleiterin der Bergbahnen Flumserberg.

Zudem findet am 29. Dezember der SnowBike NightRide statt. Die Biker können an diesem Abend von der Prodalp nach Tannenheim snowbiken. «Dieser Nacht-Event ist bei den Bike-Fans jeweils sehr beliebt, für die Beleuchtung ist jeder selbst verantwortlich», so Rupf.

Fondue im Schnee und Fun-Slope

Bei den Pizolbahnen gibt es auf die Weihnachtsferien hin ein neues Highlight: die Fun-Slope. «Das ist ein Skiweg mit Erlebniselementen», so Klaus Nussbaumer, Geschäftsführer der Pizolbahnen. Das Angebot sei vor allem für Familien geeignet. Neu gibt es auch eine Saunagondel im Gebiet, wie 20 Minuten berichtete.



Der Riderpark im Pizol. (Video: Pizolbahnen AG)

Ein weiteres Highlight bietet die Region mit dem sogenannten Fondue im Schnee. Die Gäste können sich bei den Bergbahnen einen Rucksack reservieren. «In dem ist alles drin, was man für ein Fondueessen braucht», so Nussbaumer.



Nachtskifahren und Nachtschlitteln am Pizol. (Video: Pizolbahnen AG)

Ähnlich wie die Fun-Slope im Pizol bieten auch die Bergbahnen Wildhaus ein solches Angebot an. Unter dem Namen Family-Line bieten sie eine Piste mit Hügeln, Mulden und Tunnel an. «Das ist vor allem für die Kinder ein Spass, denen wird sonst langweilig beim Skifahren», so Schustereit. Ende Januar wird im Skigebiet Wildhaus erneut eine Burg aus Schnee gebaut, die ToggenBurg.

Bei den Toggenburger Bergbahnen gilt ein Winterwanderweg, bei dem man einen Spaziergang im Schnee geniessen kann, auch dieses Jahr wieder als Highlight. Zudem soll ein neuer Pavillon in der Nähe der Talstation der Stöfeli-Bahn eröffnet werden. «Dieser lädt so richtig zum Verweilen ein», sagt Mélanie Eppenberger, Verwaltungsratspräsidentin der Toggenburger Bergbahnen.

Preise bleiben gleich

Bei den Preisen für die Tageskarten gibt es keine grosse Veränderung. «Wir bieten lieber faire Preise für alle und weniger Rabatte», so Koller. Dem stimmt auch Schustereit zu: «Zu viele Rabatte überfordern die Kunden eher.» Die Pizolbahnen bleiben ihrem Projekt vom letzten Jahr treu. Die wetterabhängige Online-Tageskarte gebe es auch in dieser Saison wieder. «Wir sind noch immer die Nachhaltigkeit des Systems am Austesten. Das ist ein langer Prozess», sagt Nussbaumer.

