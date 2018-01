Blitzer-Warner weichen auf deutsche Apps aus

Die deutsche Website Blitzer.de warnt in Echtzeit vor Blitzern – auch in der Ostschweiz. Die jüngste Meldung betraf am Dienstag eine mobile Radaranlage in Wigoltingen TG. Eine andere warnte vor einer Kontrolle in der Stadt St. Gallen. Beide Warnungen sah man auch auf einer von der Website angebotenen App aufblitzen.

Umfrage Radarwarnungen: Legitim oder daneben? Ja, weil es nur den Rasern dient

Ja, so kann der Autofahrer Geld sparen

Nein, wer sich an die Tempolimiten hält, braucht das nicht

Nein, die Polizei hat sonst keinen Handlungspielraum mehr

Art. 98a Warnungen vor Verkehrskontrollen



1 Mit Busse wird bestraft, wer:



a. Geräte oder Vorrichtungen, die dazu bestimmt sind, die behördliche Kontrolle des Strassenverkehrs zu erschweren, zu stören oder unwirksam zu machen, einführt, anpreist, weitergibt, verkauft, sonst wie abgibt oder überlässt, in Fahrzeuge einbaut, darin mitführt, an ihnen befestigt oder in irgendeiner Form verwendet;

b. bei den Tatbeständen nach Buchstabe a Hilfe leistet (Art. 25 des Strafgesetzbuches2).



2 Die Kontrollorgane stellen solche Geräte oder Vorrichtungen sicher. Das Gericht verfügt die Einziehung und Vernichtung.



3 Mit Busse wird bestraft, wer:



a.öffentlich vor behördlichen Kontrollen im Strassenverkehr warnt;

b. eine entgeltliche Dienstleistung anbietet, mit der vor solchen Kontrollen gewarnt wird;

c. Geräte oder Vorrichtungen, die nicht primär zur Warnung vor behördlichen Kontrollen des Strassenverkehrs bestimmt sind, zu solchen Zwecken verwendet.



In der Schweiz ist es illegal, öffentlich auf Polizeikontrollen hinzuweisen (siehe Box). Mehreren Ostschweizern wurde dies jüngst zum Verhängnis, weil sie in – geschlossenen Facebook- und Whatsappgruppen vor Blitzern warnten.

Die Urheber der aktuellen Warnungen hingegen dürften so einfach nicht zu belangen sein: «Zwar ist es in der Schweiz illegal, vor Blitzern zu warnen. Wie es aussieht, wenn die Hinweise auf einer deutschen Website erscheinen, können wir nicht sagen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage. Bei der Kantonspolizei Thurgau tönt es ähnlich, Mediensprecher Daniel Meili verweist auf das Strassenverkehrsgesetz.

Wo kein Tatort, da kein Richter

«Das Schweizer Strassenverkehrsgesetz ist nur in der Schweiz anwendbar. Folglich muss der Tatort grundsätzlich in der Schweiz sein», erklärt Roman Dobler, Mediensprecher der St. Galler Staatsanwaltschaft. So sei entscheidend, ob beispielsweise ein deutscher Autofahrer einen Blitzer in St. Gallen noch am Standort oder erst in Deutschland melde. «Dies zu eruieren stünde bei fraglicher Website in keinem Verhältnis zum Tatbestand.» Es handle sich bei Radarwarnungen lediglich um Übertretungen, sodass ausländische Behörden in der Regel auch keine Rechtshilfe gewährten. Kommt hinzu, dass die User der fraglichen Website Pseudonyme gebrauchen und so unkenntlich sind.

Anders sieht es aus, wenn Autofahrer in flagranti erwischt werden, also mit dem Smartphone in der Hand: «Nicht nur Radarwarnungen, sondern auch Vorrichtungen die dazu dienen sind strafbar», sagt Daniel Meili. Im Glarnerland, wo am Dienstag ebenfalls ein Blitzer gemeldet wurde, handhabt die Polizei die Sache ähnlich. Zur angebotenen App sagt Mediensprecher Daniel Menzi: «Radarwarn-Apps für das Smartphone dürfen in der Schweiz nicht angeboten werden. Ebenfalls macht sich strafbar, wer eine solche App aus dem Ausland herunterlädt und verwendet. Die Polizei kann das Smartphone oder andere Warngeräte beschlagnahmen. Die Folge ist eine Strafanzeige.»

Die Betreiber der App nahmen am Dienstag gegenüber 20 Minuten keine Stellung.



(tso)