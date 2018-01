Deutscher Auto-Club macht Davoser hässig

Nicht gerade eine warme Empfehlung: «Festung» und «unnötige Scherereien», schreibt der deutsche Automobilclub (ADAC) über den Wintersportort Davos und bezieht sich dabei auf die Zeit vom 23. bis 26. Januar. Dann nämlich findet das WEF statt. Während dieser Zeit sollten Touristen den Ort besser meiden, heisst es in einer Meldung, die auf der Website des ADAC Anfang Monat erschien. Es gebe intensive Personenkontrollen und Staus, zum Teil könne man nicht einmal passieren.

Umfrage Waren Sie während des WEF schon Skifahren in Davos? Ja, da sind die Pisten so schön leer

Nein, aber ich gehe vielleicht mal

Nein

Die Davoser Tourismusbranche ist ob der Meldung entrüstet: «Wären die für diese ‹Warnung› Verantwortlichen während des WEF einmal in Davos gewesen, wüssten sie, was das für ein Blödsinn ist», lässt sich Reto Branschi, CEO der von Davos Klosters Tourismus, in der «Südostschweiz» zitieren. Mediensprecher Samuel Rosenast sagt zu 20 Minuten: «Die Wortwahl in der Meldung hat uns gelinde gesagt irritiert. Die Strassen sind problemlos passierbar, und Kontrollen gibt es nur selten.» Die Meldung enthalte Unwahrheiten. Auch die Kantonspolizei Graubünden bestätigt, das Davos während des WEF keinesfalls eine Festung sei.

«Wir bezogen uns auf die Terrogefahr»

20 Minuten hat mit dem für die Meldung verantwortlichen Redaktor gesprochen: «Die Meldung basiert auf Erfahrungsberichten von Mitgliedern in den letzten Jahren, als die Terrorgefahr erhöht war», so Norbert Prack vom ADAC-Hauptsitz in München. Selber in Davos gewesen sei er nie. Auch in den letzten Jahren habe er die Meldungen entsprechend Erfahrungen verfasst und dabei die Kontrollen wegen Terrogefahr miteinbezogen.

«Der Schaden ist angerichtet»

Davos Klosters Tourismus hat inzwischen eine Anpassung der Meldung verlangt. «Wir hatten mit dem ADAC Kontakt und hoffen, das so etwas in Zukunft nicht mehr passiert», sagt Sprecher Rosenast. «Vielleicht müssen wir in Zukunft offensiver kommunizieren, dass Davos während des WEF immer noch eine super Destination ist.» Der Schaden sei bereits angerichtet, denn offenbar hätten deutsche Medien die Meldung aufgegriffen. Die Mitteilung des wurde sogar von der Deutschen Presse-Agentur verbreitet. Der ADAC hat seinen Bericht am Dienstagmittag angepasst. Insbesondere die Wörter «Festung» und «Scherereien» sind nicht mehr im Text vorhanden.

Hier sehen Sie, warum in Davos die Skipisten während des WEF 2017 leerblieben:

(tso)